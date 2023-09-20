آخر قمر عملاق لهذا العام سيضيء السماء يوم 29 سبتمبر

سيزين آخر قمر عملاق لهذا العام سماء الليل يوم الجمعة 29 سبتمبر. والقمر العملاق هو ظاهرة يظهر فيها البدر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد. ويمكن أن يكون أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% مقارنة بأضعف قمر في العام. ويحدث هذا لأن القمر يقع في أقرب نقطة له من الأرض، والمعروفة باسم الحضيض، وفقا لوكالة ناسا.

ما يجعل هذا القمر العملاق القادم أكثر خصوصية هو أنه يتزامن مع قمر الحصاد. قمر الحصاد هو البدر الذي يحدث في أقرب وقت إلى اليوم الأول من فصل الخريف. يطلق عليه ذلك لأنه يقع عادةً في الوقت الذي يكون فيه المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم.

خلال قمر الحصاد، يمكن للقمر أن يأخذ ألوانًا صفراء أو برتقالية أو حمراء عميقة، خاصة عندما يرتفع من الأفق لأول مرة. أفضل وقت لمشاهدة الحجم المذهل للقمر العملاق هو عند طلوع القمر. عندما يكون القمر قريبًا من الأفق، فإن الأجسام مثل الأشجار والصخور توفر إحساسًا بالحجم، مما يجعل القمر يبدو أكبر.

وفقًا لوكالة ناسا، يبدو القمر أكبر أثناء طلوع القمر من أي وقت آخر. وعندما يتزامن مع ظهور القمر العملاق، يصبح المشهد أكثر إثارة للإعجاب. لذلك، إذا كنت ترغب في تجربة قمر الحصاد العملاق هذا العام على أكمل وجه، فتأكد من تخطيط مشاهدتك عند شروق القمر، أي حوالي الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي. لمعرفة الوقت الدقيق لطلوع القمر في موقعك في 29 سبتمبر، راجع TimeandDate.

لذا، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة القمر العملاق الأخير لعام 2023. سيكون مشهدًا رائعًا وفرصة مثالية للاستمتاع بجمال رفيقنا السماوي.

المصادر: ناسا، TimeandDate