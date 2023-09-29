لعب الأفارقة المستعبدون دورًا حيويًا في صناعة الماشية المبكرة في الأمريكتين

تشير دراسة جديدة تحلل الحمض النووي لعظام وأسنان الماشية إلى أن بعض رعاة البقر الأوائل في الأمريكتين كانوا من الأفارقة المستعبدين. جلب هؤلاء الأفارقة معهم ممارسات الرعي القيمة التي كانت حاسمة لنجاح مزارع الماشية في المنطقة.

قبل وصول كريستوفر كولومبوس إلى الأمريكتين عام 1492، لم تكن الأبقار موجودة هناك. أحضر كولومبوس الماشية معه عندما أنشأ مستعمرة إسبانية في هيسبانيولا، الجزيرة الكاريبية التي تضم هايتي وجمهورية الدومينيكان. يعتقد الأوروبيون أن قطعان الماشية الأصلية في الأمريكتين جاءت من الماشية الأوروبية التي تم جلبها من جزر الكناري التي كانت تسيطر عليها إسبانيا قبالة الساحل الأفريقي. ثم تم إرسال نسل هذه الماشية إلى دول مثل المكسيك وبنما وكولومبيا.

ومع ذلك، فإن أبحاث الحمض النووي الجديدة تتحدى هذا الفهم التقليدي. وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports، الحمض النووي لـ 21 رأسًا من الماشية من خمسة مواقع أثرية يعود تاريخها إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر. في حين ربطت سبع عينات مبكرة من الماشية أصولها في المقام الأول بأوروبا، أظهرت عينة واحدة من موقع في المكسيك سلالة نادرة من المحتمل أن تكون من أفريقيا. ويشير هذا إلى أن بعض أقدم الماشية في الأمريكتين تم استيرادها مباشرة من أفريقيا من خلال تجارة الرقيق.

مع نمو تربية الماشية في الأمريكتين، يعتقد المؤرخون أن تجار العبيد استهدفوا على وجه التحديد سكان غرب إفريقيا من المجتمعات الرعوية وأخذوهم بالقوة مع ماشيتهم. لعب هؤلاء المزارعون الأفارقة المهرة دورًا مهمًا في نجاح صناعة تربية الماشية. ربما اخترعوا ممارسات مثل حمل الماشية من سروج خاصة، مما ساهم في توسيع الصناعة في منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية الأفارقة وماشيتهم في شبكات التجارة الإسبانية. وبدون معرفة وخبرة الرعاة الأفارقة المستعبدين، ربما لم تكن صناعة تربية الماشية الإسبانية لتزدهر كما فعلت. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف العلاقة بين الماشية المستوردة إلى مناطق مختلفة من الاستعمار الإسباني المبكر، مثل فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا.

مصادر:

المقال الأصلي : العلوم الحية

الورقة العلمية: التقارير العلمية