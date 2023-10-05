الكسوف الحلقي للشمس المذهل في 14 أكتوبر 2023

من المقرر أن يكون كسوف الشمس الحلقي القادم في 14 أكتوبر 2023 حدثًا سماويًا مذهلًا، يمكن رؤيته بشكل أساسي من الأمريكتين. وسيقوم مشروع التلسكوب الافتراضي، بالتعاون مع العديد من المصورين الفلكيين والمؤسسات، بتوفير تجربة مشاهدة حية لهذه الظاهرة الرائعة.

من المقرر أن تبدأ الجلسة عبر الإنترنت لكسوف الشمس الحلقي في الساعة 16:30 بالتوقيت العالمي المنسق في 14 أكتوبر 2023. حدد التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة الجمال المذهل لهذا الحدث السماوي الفريد.

يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يحجب القمر المنطقة المركزية للشمس، ولا يترك سوى حلقة من ضوء الشمس مرئية حول الحواف. على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، فإن الكسوف الحلقي يخلق حلقة ساحرة من النار في السماء.

لقد كان مشروع التلسكوب الافتراضي في طليعة تقريب الأحداث السماوية من الجماهير في جميع أنحاء العالم. ومن خلال شراكاتهم مع المصورين الفلكيين والمؤسسات، أصبحوا قادرين على التقاط ونقل لقطات حية للظواهر الفلكية، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة هذه اللحظات الاستثنائية من منازلهم المريحة.

لدعم مشروع التلسكوب الافتراضي وتمكينهم من مواصلة مشاركة هذه التجارب الرائعة، نرحب بالتبرعات. من خلال مساهمتك، سوف تتلقى مجموعة فريدة ومحدودة الإصدار من الصور التي تلتقط العديد من الأجرام السماوية، مثل المذنب المذهل C/2020 F3 Neowise فوق روما، والكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، والمحطات الفضائية، والمزيد.

جهز نفسك لروعة كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023، حيث يعمل مشروع التلسكوب الافتراضي وشركاؤه المتفانون كمرشدين افتراضيين لهذا المشهد الكوني الاستثنائي.

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: حدث فلكي حيث يغطي القمر الشمس جزئيا، مما يخلق حلقة من ضوء الشمس حول الحواف.

مصادر:

- مشروع التلسكوب الافتراضي

– المصورون الفلكيون والمؤسسات المشاركة في المشاهدة الحية لكسوف الشمس الحلقي.