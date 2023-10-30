إطلاق العنان لإمكانية الانقراض الجزيئي لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية

تشكل مقاومة المضادات الحيوية تهديدًا وشيكًا للصحة العامة، ويتجه الباحثون إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة العالمية. وفي حين لم تظهر أي فئات جديدة من المضادات الحيوية منذ الثمانينيات، يعتقد العلماء أن مفتاح مكافحة المقاومة قد يكمن في جينات أقاربنا القدماء. يقوم أستاذ الهندسة الحيوية في جامعة بنسلفانيا سيزار دي لا فوينتي وفريقه بتسخير قوة التعلم الآلي وإزالة الانقراض الجزيئي لاكتشاف مضادات حيوية جديدة.

أحدثت المضادات الحيوية ثورة في الطب، حيث أنقذت أرواحًا لا حصر لها من أمراض لم يكن من الممكن علاجها سابقًا. ومع ذلك، فإن ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الموجودة قد أثار المخاوف. يوضح دي لا فوينتي: "إننا نواجه وباءً صامتًا، حيث أصبحت المزيد والمزيد من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المتاحة".

مستوحى من نظرية التطور لتشارلز داروين، استخدم دي لا فوينتي خوارزميات التعلم الآلي لتدريب الكمبيوتر على الابتكار على المستوى الجزيئي. وفي دراسة رائدة نُشرت في عام 2018، نجحت خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم في تحويل المضادات الحيوية غير الفعالة إلى مضادات قوية.

وبناءً على هذا الإنجاز، حول الفريق اهتمامه إلى أقاربنا المنقرضين، إنسان النياندرتال والدينيسوفان، بحثًا عن جزيئات قديمة يمكنها مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ومن خلال استخراج البيانات البروتينية والجينومية من هؤلاء البشر في عصور ما قبل التاريخ، حددوا أكثر من 2,500 ببتيدًا لها خصائص مضادة للعدوى.

ومن خلال تبني مفهوم الانقراض الجزيئي، طور دي لا فوينتي وزملاؤه نموذجًا للتعلم الآلي للتنبؤ بأي الببتيدات من إنسان النياندرتال والدينيسوفان يمكن أن تكون بمثابة مضادات حيوية فعالة. ومن خلال استخدام التوليف الكيميائي في المرحلة الصلبة، قاموا بتجميع هذه الببتيدات واختبار فعاليتها ضد البكتيريا ذات الصلة سريريًا.

ومن اللافت للنظر أن العديد من الببتيدات أثبتت فعاليتها العالية في قتل البكتيريا في أطباق بيتري والنماذج الحيوانية. ومن الجدير بالذكر أن الببتيد النياندرتال، المسمى "neanderthalin-1"، قلل من العدوى الجلدية إلى مستويات مماثلة لمضاد حيوي قياسي يسمى Polymyxin B.

في حين أن إنسان نياندرثالين-1 وحده لا يمتلك قوة كافية ليكون مضادًا حيويًا، إلا أن دي لا فوينتي وفريقه ينظرون إليه كنموذج حاسم لتطوير أدوية جديدة مضادة للميكروبات. ومن خلال استكشاف إمكانية الانقراض الجزيئي والاستفادة من المخزون الجيني لأقاربنا القدماء، يفتح الباحثون سبلا غير مسبوقة في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

أسئلة وأجوبة

ما هو الانقراض الجزيئي؟

الانقراض الجزيئي هو مفهوم استخراج المادة الوراثية من الكائنات المنقرضة واستخدامها لفهم العمليات البيولوجية القديمة أو تطوير الحلول المحتملة للمشاكل المعاصرة.

كيف استخدم الباحثون التعلم الآلي في دراستهم؟

قام الباحثون بتدريب جهاز كمبيوتر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لتنفيذ خوارزمية داروين للتطور على المستوى الجزيئي. وقد مكّن هذا النهج الكمبيوتر من تحديد مرشحي المضادات الحيوية الجدد وتحسينهم.

ما هي الببتيدات التي اكتشفها الباحثون واختبروها؟

اكتشف الباحثون أكثر من 2,500 ببتيدًا ذات سمات مضادة للعدوى من خلال استخراج البيانات البروتينية والجينومية من إنسان النياندرتال والدينيسوفان. تم تصنيع هذه الببتيدات واختبارها للتأكد من قدرتها على قتل البكتيريا ذات الصلة سريريًا. أظهر أحد الببتيدات، وهو النياندرثالين 1، فعالية كبيرة في الحد من العدوى الجلدية.

ما هو التأثير المحتمل لهذا البحث؟

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لتطوير مضادات حيوية جديدة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية. ومن خلال فحص المادة الوراثية للكائنات المنقرضة، يستطيع العلماء الاستفادة من مخزون جيني واسع واستكشاف حلول مبتكرة لتحديات الصحة العامة.