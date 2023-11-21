شركة Thales Alenia Space تدعم رحلة تركيا الرائدة إلى القمر

حصلت شركة Thales Alenia Space، وهي شركة رائدة في مجال الطيران، على عقد مهم لمساعدة تركيا في مهمتها القمرية الطموحة. سيوفر المشروع المشترك، المملوك من قبل شركتي تاليس وليوناردو، تكنولوجيا اتصالات مهمة للمشروع القمري الافتتاحي في تركيا، AYAP-1.

في إطار برنامج الفضاء الوطني الذي أطلقته وكالة الفضاء التركية، يهدف برنامج AYAP للأبحاث القمرية إلى استكشاف وجمع بيانات قيمة من أقرب جار سماوي لنا. توبيتاك أوزاي، معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء التركي الشهير، هو المسؤول عن تطوير وتكامل واختبار وإطلاق وتشغيل المركبة الفضائية AYAP-1.

يعد ضمان التواصل السلس طوال المهمة أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها. سيتم وضع خبرة Thales Alenia Space في مجال تكنولوجيا الطيران في العمل أثناء تقديم جهاز الإرسال والاستقبال S-band، وهو عنصر حيوي في النظام الفرعي للقياس عن بعد والتتبع والتحكم في AYAP-1. سيسهل جهاز الإرسال والاستقبال هذا نقل البيانات المهمة إلى الأرض، مما يمكن العلماء والباحثين من مراقبة تقدم المركبة الفضائية عن كثب وجمع رؤى لا تقدر بثمن.

تتمتع شركة Thales Alenia Space بسجل حافل بالثناء في تقديم الحلول المتطورة لمهام استكشاف الفضاء. إن نهجهم المبتكر في تكنولوجيا الفضاء الجوي جعلهم شريكًا موثوقًا به لمختلف وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم. وبفضل هذه الشراكة، يصبح سعي تركيا لاستكشاف الفضاء أكثر قوة.

ومن خلال الشراكة مع Thales Alenia Space، تمكنت تركيا من الوصول إلى المعرفة الرائدة في الصناعة والتقدم في تكنولوجيا الاتصالات. ولن يؤدي هذا التعاون إلى تسريع قدرات تركيا في أبحاث الفضاء فحسب، بل سيعزز أيضًا التعاون الدولي في استكشاف عالمنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي شركة تاليس ألينيا الفضائية؟

ج: Thales Alenia Space هو مشروع مشترك بين شركتي Thales وLeonardo، وهو متخصص في تكنولوجيا الطيران.

س: ما هو AYAP-1؟

ج: AYAP-1 هي أول مهمة تركية إلى القمر في إطار برنامج AYAP للأبحاث القمرية.

س: ما هو دور شركة تاليس ألينيا سبيس في المهمة؟

ج: ستقوم شركة Thales Alenia Space بتزويد جهاز الإرسال والاستقبال S-band للنظام الفرعي للقياس عن بعد والتتبع والتحكم للمركبة الفضائية AYAP-1.

س: من المسؤول عن مهمة AYAP-1؟

ج: يتولى معهد توبيتاك أوزاي، معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء التركي، قيادة عملية تطوير وتكامل واختبار وإطلاق وتشغيل المركبة الفضائية AYAP-1.