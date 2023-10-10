إطلاق القمر الصناعي THEOS-2 لرصد الأرض يعزز نظام المعلومات الجغرافية في تايلاند

أطلقت وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند (GISTDA) وشركة إيرباص بنجاح القمر الصناعي THEOS-2 لمراقبة الأرض من ميناء الفضاء الأوروبي في غيانا الفرنسية. يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة في الشراكة بين GISTDA وإيرباص، والتي بدأت في عام 2018 عندما تم اختيار شركة إيرباص لتطوير الجيل القادم من نظام المعلومات الجغرافية الوطني في تايلاند.

THEOS-2 هو خليفة THEOS-1، القمر الصناعي الذي أطلقته شركة إيرباص في عام 2008. وعلى الرغم من تجاوز عمره التشغيلي المتوقع وهو 10 سنوات، يواصل THEOS-1 تقديم صور قيمة. كجزء من برنامج THEOS-2، سيستفيد نظام المعلومات الجغرافية التابع لـ GISTDA الآن من بيانات الأقمار الصناعية من كوكبة إيرباص من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض بصريًا وراداريًا، بما في ذلك Pléiades وTerraSAR-X.

بالإضافة إلى THEOS-2، يتضمن العقد المبرم بين GISTDA وAirbus تطوير THEOS-2 SmallSAT. تم تسليم هذا القمر الصناعي الأصغر، المبني على سلسلة CARBONITE التابعة لشركة Surrey Satellite Technology Limited، إلى تايلاند. تتضمن الشراكة أيضًا برنامجًا شاملاً لبناء القدرات يمكّن المهندسين التايلانديين من المشاركة في تطوير التطبيقات والقطاعات الأرضية والمركبة الفضائية SmallSAT.

اقترحت شركة SSTL، وهي شركة تابعة لشركة إيرباص، برنامجًا تدريبيًا لـ GISTDA لزيادة تعزيز قدرات تطوير الأقمار الصناعية في تايلاند. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين المهندسين التايلانديين من تصميم وتصنيع ودمج واختبار الأقمار الصناعية الصغيرة المماثلة داخل البلاد.

سيلعب برنامج THEOS-2 دورًا محوريًا في نظام مراقبة الأرض التايلاندي المستقبلي التابع لـ GISTDA. ستدعم صور القمر الصناعي تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الإدارة الاجتماعية والأمنية، وإدارة المدن والممرات الاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية والنظام البيئي، وإدارة المياه، وإدارة الكوارث، والإدارة الزراعية.

وبشكل عام، فإن إطلاق القمر الصناعي THEOS-2 لرصد الأرض يعزز قدرات تايلاند في مجال المعلومات الجغرافية ويمهد الطريق للتقدم المستقبلي في تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية داخل البلاد.

التعاريف:

- وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند (GISTDA): وكالة حكومية تايلاندية مسؤولة عن تطوير وإدارة تكنولوجيا الفضاء ونظام المعلومات الجغرافية في تايلاند.

– إيرباص: شركة طيران أوروبية متعددة الجنسيات متخصصة في تصنيع الطائرات والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع.

– القمر الصناعي لرصد الأرض: قمر صناعي مصمم لجمع معلومات عن سطح الأرض والغلاف الجوي والظروف البيئية الأخرى.

– صاروخ فيغا: نظام إطلاق أوروبي مستهلك طورته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، قادر على إطلاق حمولات صغيرة ومتوسطة الحجم إلى الفضاء.

– شركة ساري لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة (SSTL): شركة بريطانية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية وإحدى الشركات التابعة لشركة إيرباص، متخصصة في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية الصغيرة.

مصادر:

– إيرباص (https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2023/10/gistda-confirms-thailand-s-nextgeneration-national-geo-information-system-with-airbus.html)

– جيستدا (http://www.Gistda.or.th/EN/Home)