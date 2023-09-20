فرصة مثيرة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في حدائق ولاية تكساس

تستعد حدائق ولاية تكساس لتقديم فرص مشاهدة رائعة لكسوف الشمس الحلقي الذي سيكون مرئيًا عبر سماء تكساس في 14 أكتوبر. نظرًا للشعبية المتوقعة لهذا الحدث، سيقتصر الدخول إلى حدائق الدولة في ذلك اليوم على أولئك الذين اشتروا تصاريح يومية أو تصاريح تخييم مسبقًا. من المهم ملاحظة أن تصريح دخول متنزه الولاية لا يضمن الدخول، لذا يوصى بحجز موقع تخييم أو تذكرة يومية في أقرب وقت ممكن لتأمين مكانك.

سيمر الكسوف الحلقي فوق تكساس من ميدلاند/أوديسا إلى كوربوس كريستي، مع وجود سبعة عشر متنزهًا في ولاية تكساس على طول مساره. ويحدث الكسوف عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في الفضاء. أثناء الكسوف الحلقي، يظهر القمر أصغر قليلاً من الشمس، مما يخلق وهم حلقة من النار في السماء. سيبدأ القمر بحجب الشمس حوالي الساعة 10:20 صباحًا يوم 14 أكتوبر، وستكون حلقة النار مرئية حوالي الساعة 11:40 صباحًا على طول الحدود بين تكساس ونيو مكسيكو.

سينتقل الكسوف بعد ذلك إلى الجنوب الشرقي عبر الولاية، مع اختلاف مدة الكسوف الكلي اعتمادًا على نقطة المراقبة. كلما اقتربت من مسار الكسوف، كلما تمكنت من الاستمتاع بحلقة النار لفترة أطول. يُنصح بالتخطيط للوصول مبكرًا والبقاء في وقت متأخر في المتنزهات، حيث قد يكون هناك تأخير في حركة المرور بسبب الزوار من جميع أنحاء الولاية والدولة. تأكد من إحضار ما يكفي من الطعام والماء والوقود في حالة حدوث أي تأخير غير متوقع.

عند حضور مشاهدة الكسوف في متنزه ولاية تكساس، من المهم إيقاف السيارة في المناطق المخصصة فقط والبقاء بعيدًا عن الطرق من أجل السلامة. سيقوم موظفو الحديقة بتوجيه الزوار إلى مكان إيقاف سياراتهم بعيدًا عن الرصيف إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المتنزهات برامج بقيادة الحراس قبل أو بعد الكسوف، لذلك يوصى بحضور هذه البرامج الإعلامية والتعليمية.

لا تفوت هذه الفرصة الفريدة والمثيرة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في حدائق ولاية تكساس. قم بالحجز والاستعدادات مبكرًا لضمان تجربة لا تُنسى.

مصادر:

– إدارة الحدائق والحياة البرية في تكساس (TPWD)