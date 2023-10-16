الشريك البحثي لشركة تيتراباك، جامعة لوند، يحتفل بفوزه بجائزة نوبل

تحتفل شركة تتراباك بخبر حصول البروفيسورة آن لولييه من جامعة لوند، شريكتها في البحث والابتكار، على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023. وتتقاسم البروفيسورة لولييه الجائزة مع زميليها بيير أغوستيني وفيرينك كراوسز لجهودهما الرائدة. العمل على إنشاء نبضات ضوئية فائقة القصر، مما يسمح بدراسة العمليات الإلكترونية السريعة بالأتوثانية.

هذا البحث له آثار واسعة النطاق في مختلف المجالات، بما في ذلك الإلكترونيات والتشخيص الطبي. لقد كانت جامعة لوند وتيترا باك متعاونين على المدى الطويل، حيث تعملان معًا لتعزيز الابتكار ومشاركة الموارد بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. تعمل هذه الشراكة على تعزيز فهم أعمق لقضايا الاستدامة المعقدة التي تواجه العالم اليوم.

يعبر لورانس موت، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والتكنولوجيا في شركة Tetra Pak، عن سعادته وفخره بوصف جامعة لوند بأنها شريك بحثي قيم. إن جائزة نوبل هي شرف كبير في عالم البحث العلمي، ويعد إنجاز البروفيسور لولييه مصدر إلهام للجميع.

وفي أنباء أخرى، أظهرت صناعة التعبئة والتغليف في الهند وآسيا مرونة ونمواً ملحوظين، بحيث تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى مع التضخم. التعبئة والتغليف في جنوب آسيا، وهي نشرة متعددة القنوات للأعمال ومنصة رقمية مقرها في نيودلهي، تقدم تقارير عن التقدم المستمر والنمو في مجال التغليف المسؤول في المنطقة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت القدرة على تصنيع الأفلام المرنة في الهند بنسبة 33٪. وقد شهدنا نموًا مماثلاً في الصناديق الكرتونية الأحادية، والتمويج، وتغليف السوائل المعقمة، والملصقات. على الرغم من التحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد، وأسعار المواد الخام، والحاجة إلى التغليف المستدام، لا تزال هناك إمكانات كبيرة للنمو في صناعة التعبئة والتغليف في الهند وآسيا.

تغطي شركة التغليف في جنوب آسيا سلسلة توريد التغليف بأكملها، بدءًا من المفهوم وحتى الرف وما بعده، بما في ذلك جمع النفايات وإعادة تدويرها. تستهدف منصتهم مختلف أصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك أصحاب العلامات التجارية ومديري المنتجات ومصممي التغليف والقائمين بإعادة التدوير.

هذا هو الوقت المناسب للشركات للتخطيط لمشاركتها ودعمها التسويقي في منصة الأعمال النابضة بالحياة والموجهة التي تقدمها شركة Packaging South Asia. لمزيد من المعلومات، يمكن للشركات التواصل مع فرق التحرير والإعلان لديها.

مصادر:

– تتراباك تحتفل بفوز شريكها البحثي جامعة لوند بجائزة نوبل

- التعبئة والتغليف في جنوب آسيا: الاحتفال بالنمو والتطلع إلى المستقبل