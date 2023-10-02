جدوى الدفع الكهروديناميكي للمركبات الفضائية

في ندوة عبر الإنترنت قادمة يستضيفها المعهد الافتراضي لأنظمة المركبات الفضائية الصغيرة (S3VI)، سيناقش ماثيو برونر من مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية جدوى استخدام الدفع الكهروديناميكي للمركبات الفضائية. تتضمن هذه التقنية توصيل تيار كهربائي على طول سلك طويل، يسمى الحبل، الذي يربط بين كتلتين نهائيتين للمركبة الفضائية. أثناء تحرك المركبة الفضائية على طول مسارها المداري، يُحدث المجال المغناطيسي للأرض قوة لورنتز بين المجال المغناطيسي والإلكترونات الموجودة في الحبل، مما يؤدي إلى دفع المركبة الفضائية. ولا تحتاج هذه الطريقة إلى مصادر وقود تقليدية.

ستوفر الندوة عبر الإنترنت نظرة ثاقبة حول تجربة CubeSat للدفع الكهروديناميكي المربوط (TEPCE)، وهو عبارة عن CubeSat مكون من ثلاث وحدات (3U) تم تطويره كواحد من أولى المركبات الفضائية ذاتية الدفع الكهروديناميكي. تهدف TEPCE إلى استكشاف إمكانات تكنولوجيا الدفع الكهروديناميكي وتطبيقها العملي لمهمات المركبات الفضائية المستقبلية.

يتمتع ماثيو برونر، المتحدث في الندوة عبر الإنترنت، بخلفية قوية في هندسة الطيران وعمل في أدوار مختلفة داخل مختبر أبحاث البحرية الأمريكية. وهو متخصص في تصميم المركبات الفضائية، وميكانيكا الموائع، ونمذجة الأنظمة، والتصنيع الإضافي والنماذج الأولية.

يشجع S3VI المشاركين على تقديم الأسئلة قبل الندوة عبر الإنترنت لتسهيل الاستجابات الأكثر تركيزًا وغنية بالمعلومات. تهدف هذه الندوة عبر الإنترنت إلى توفير معلومات قيمة حول التطبيق المحتمل للدفع الكهروديناميكي في المركبات الفضائية وآثاره على استكشاف الفضاء ومهامه.

المصادر: المعهد الافتراضي لأنظمة المركبات الفضائية الصغيرة (S3VI)