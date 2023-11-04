يكشف بحث جديد عن ثمانية كواكب أرضية فائقة اكتشفها TESS

أعلن العلماء الذين يستخدمون القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا عن التحقق من صحة ثمانية كواكب أرضية خارقة جديدة. الهدف الأساسي لـ TESS هو اكتشاف الكواكب الخارجية التي تمر أمام النجوم الساطعة في محيط الأرض، وقد أكد بالفعل وجود حوالي 400 كوكب خارجي. ومع ذلك، هناك قائمة طويلة من المرشحين المحتملين الذين ينتظرون التحقق من صحتهم، مع ما يقرب من 6,000 إدخال.

وللتحقق من صحة هؤلاء المرشحين للكواكب الخارجية، يعتمد الباحثون على مزيد من الملاحظات والأساليب الإحصائية. يستخدم مشروع التحقق من صحة عبور الكواكب الخارجية باستخدام الأدوات الإحصائية (VaTEST) الأدوات الإحصائية والتعلم الآلي لتحليل الكمية الهائلة من بيانات TESS وتحديد الكواكب الخارجية المخفية. ومن خلال التمييز بين الإشارات الإيجابية الكاذبة والإشارات الحقيقية، لا يستطيع العلماء تأكيد وجود الكواكب الخارجية فحسب، بل يمكنهم أيضًا دراسة أغلفةها الجوية بمزيد من التفصيل.

تعرض الدراسة الحديثة، التي تحمل عنوان "VaTEST III: التحقق من صحة 8 كواكب أرضية عملاقة محتملة من بيانات TESS"، نتائج فريق بقيادة برياشكومار ميستري، الحاصل على دكتوراه. طالب في جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا. استخدم الباحثون بيانات التلسكوب الأرضي، والتصوير عالي الدقة، وأداة التحقق الإحصائي TRICERATOPS للتحقق من صحة الكواكب الأرضية الفائقة الثمانية الجديدة.

والأهم من ذلك، أن ستة من هذه الكواكب التي تم التحقق من صحتها تقع ضمن فئة "الكواكب الأساسية". في علم الكواكب الخارجية، يساعد الكوكب الأساسي في تفسير إجمالي عدد الكواكب الخارجية ويلقي الضوء على ظاهرة فجوة نصف القطر التي لوحظت في توزيعات الكواكب الخارجية. تشير فجوة نصف القطر إلى ندرة الكواكب التي يتراوح نصف قطرها بين 1.5 و2 نصف قطر الأرض، وهو ما يرجع على الأرجح إلى فقدان كتلة التبخر الضوئي بسبب انبعاثات النجم من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية.

وتقدم الدراسة أيضًا مفهوم "الخط الساحلي الكوني"، وهو اتجاه إحصائي يفصل بين الكواكب الخارجية التي احتفظت بغلافها الجوي وتلك التي فقدتها بسبب الإشعاع النجمي. وتقع العديد من الكواكب الأرضية الفائقة التي تم التحقق من صحتها حديثًا بالقرب من هذا الخط الساحلي الكوني، مما يجعلها أهدافًا قيمة لدراسات الغلاف الجوي المستقبلية.

هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات للحصول على رؤى أفضل حول خصائص هذه الكواكب الأرضية الفائقة. يؤكد الباحثون على الحاجة إلى قياسات أكثر دقة للكتلة، ويظهرون أن ثلاثة من الكواكب قد تكون قابلة لمثل هذه القياسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن اثنين من الكواكب التي تم التحقق منها، TOI-771b وTOI-4559b، مرشحان واعدان للدراسات الجوية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). يمكن أن يوفر فهم الغلاف الجوي للأرض الفائقة معلومات مهمة حول مكانها في مجموعة الكواكب الخارجية وعلاقتها بفجوة نصف القطر والخط الساحلي الكوني.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تيس؟

ج: يشير TESS إلى القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية. إنها مركبة فضائية تابعة لناسا مصممة لاكتشاف الكواكب الخارجية من خلال مراقبة الانخفاضات الصغيرة في ضوء النجوم الناتجة عن مرور الكواكب أمام نجومها المضيفة.

س: ما هو مشروع VaTEST؟

ج: مشروع VaTEST عبارة عن مبادرة تستخدم الأدوات الإحصائية والتعلم الآلي لتحليل بيانات TESS والتحقق من صحة المرشحين للكواكب الخارجية.

س: ما هي الكواكب الحجرية؟

ج: الكواكب الأساسية هي كواكب خارجية تساعد في تفسير العدد الإجمالي للكواكب الخارجية. إنها تلعب دورًا محوريًا في فهم ظواهر مثل فجوة نصف القطر الملاحظة في توزيعات الكواكب الخارجية.

س: ما هو الخط الساحلي الكوني؟

ج: الخط الساحلي الكوني هو اتجاه إحصائي يفصل بين الكواكب الخارجية التي احتفظت بغلافها الجوي وتلك التي فقدتها بسبب الإشعاع النجمي.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو تلسكوب فضائي من المقرر إطلاقه في عام 2021. وهو مصمم لدراسة الغلاف الجوي للكواكب الخارجية وتقديم نظرة ثاقبة حول خصائصها وتكوينها.