عودة الصوت المرعب إلى السطح من كارثة أبولو 1

لا تزال كارثة أبولو 1، التي وقعت في 27 يناير 1967، واحدة من أكثر المآسي شهرة في تاريخ استكشاف الفضاء. خلال تمرين تدريبي روتيني، اندلع حريق في قمرة القيادة لكبسولة الفضاء أبولو 1، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رواد فضاء ناسا: فيرجيل آي. "جوس" جريسوم، وإدوارد إتش وايت، وروجر بي تشافي. ومؤخرًا، عادت إلى الظهور تسجيلات صوتية تلتقط اللحظات المرعبة التي سبقت الكارثة، مما سلط ضوءًا جديدًا على الحدث المأساوي.

يُزعم أن جريسوم أعرب عن مخاوفه بشأن تصميم وسلامة المركبة الفضائية قبل الحادث. وقبل اندلاع الحريق مباشرة، التقط الطاقم صورة بدا فيها وهم راكعون في الصلاة. ويمكن سماع صوت تشافي في التسجيل الصوتي وهو يهتف: "لقد اشتعلت النيران في قمرة القيادة. هيا بنا نخرج. نحن نحترق." صرخات العذاب التي تلت ذلك ترسم صورة حية للرعب الذي عاشوه.

ويُعتقد أن الحريق اندلع أسفل أحد المقاعد، كما أن الفتحة محكمة الغلق والمحكم الإغلاق جعلت من الصعب على رواد الفضاء الهروب. على الرغم من جهودهم والمحاولات الشجاعة التي قام بها الطاقم الأرضي لفتح الفتحات، إلا أن الدخان الكثيف والحرارة الشديدة جعلت من المستحيل إنقاذ الطاقم في الوقت المناسب.

ووقع هذا الحادث المدمر في خضم الحرب الباردة، وحتى موسكو، منافس الولايات المتحدة، أعربت عن حزنها العميق للمأساة. وللأسف، لم يكن هذا هو الحادث الوحيد الذي وقع في رحلة فضائية في هذا الوقت من العام. وبعد عقود من الزمن، وقعت كارثة مكوك الفضاء تشالنجر ومكوك الفضاء كولومبيا في شهري يناير وفبراير، مما أودى بحياة رواد فضاء أكثر شجاعة.

لإحياء ذكرى رواد الفضاء الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، تقيم ناسا احتفالات سنوية. في عام 2021، كشف مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا عن تكريم جديد لمهمة أبولو 1 في مجمع الزوار الخاص به، تكريمًا لشجاعة وتضحيات هؤلاء الأبطال الذين سقطوا.

مصادر:

- المرآة الأمريكية

– موقع الفضاء.كوم