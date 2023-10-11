عشرات الآلاف من أسماك القرش والشفنينيات المهددة بالانقراض يتم اصطيادها عن طريق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في جمهورية الكونغو

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Conservation Science and Practice أن عشرات الآلاف من أسماك القرش والشفنينيات المهددة بالانقراض يتم اصطيادها بواسطة مصايد الأسماك الصغيرة قبالة جمهورية الكونغو كل عام. وقام الباحثون بمسح الأسماك التي يتم جلبها إلى الشاطئ في سونجولو، التي تعد موطنا لأكثر من 60٪ من الصيادين "الحرفيين" في البلاد، الذين يستخدمون القوارب الصغيرة، والمحركات الصغيرة، والخيوط اليدوية، والشباك.

وعلى مدار ثلاث سنوات، سجل الباحثون سقوط أكثر من 73,000 ألف سمكة قرش وشفنينية. كان غالبية هؤلاء الأفراد من الأحداث، وكان 98٪ منهم من الأنواع المدرجة على أنها معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض أو معرضة بشدة للانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة نوعين كان يُعتقد سابقًا أنهما غير موجودين محليًا في المنطقة، وهما سمكة الوتد الأفريقية والقرش الملائكي ذو الظهر الأملس.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية مصايد الأسماك الصغيرة وتأثيرها على سبل عيش الصيادين والتنوع البيولوجي. تشكل هيمنة أسماك القرش والشفنينيات الصغيرة في المصيد تهديدًا ثلاثيًا، حيث تؤثر سلبًا على الصيادين نظرًا لصغر حجم هؤلاء الأفراد وانخفاض قيمتهم. علاوة على ذلك، فإن اصطياد الصغار يمنعهم من الوصول إلى سن الإنجاب ويساهم في انخفاض أعداد أسماك القرش والشفنينيات. وأخيرًا، يشير العدد الكبير من الصغار إلى أن المنطقة قد تكون بمثابة أرض حضانة لبعض الأنواع، مما يجعل من الضروري حماية هذه الموائل من أنشطة الصيد.

يوصي الباحثون بتصميم تدابير الحفظ التي تحافظ على أسماك القرش وأسماك الشفنين مع ضمان استدامة سبل عيش الصيادين. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تنظيم ممارسات الصيد، والحد من صيد أنواع معينة خلال الأوقات الحرجة، وإدخال تغييرات على معدات الصيد للحد من الصيد العرضي للأنواع غير المستهدفة.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى نهج تعاوني يشمل الصيادين والباحثين والمنظمات الحكومية لإنشاء استراتيجيات إدارة فعالة. وقد نفذت جمهورية الكونغو بالفعل أولى مناطقها البحرية المحمية، بدعم من باحثين من جامعة إكستر وجمعية الحفاظ على الحياة البرية. تهدف هذه المناطق المحمية إلى حماية الموائل الحيوية ودعم تعافي أسماك القرش والشفنينيات.

لا يمثل البحث الذي تم إجراؤه في سونجولو سوى جزء صغير من إجمالي الصيد من مصايد الأسماك صغيرة النطاق في البلاد. ومع وجود أكثر من 30% من الأسطول الحرفي في مواقع أخرى غير سونجولو، فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي لأسماك القرش والشفنينيات التي تم صيدها أعلى بكثير مما لوحظ في الدراسة. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة جهود الرصد والحفظ لحماية هذه الأنواع المهددة وموائلها.

مصادر:

– علوم وممارسة الحفظ (2023)

– جامعة اكستر