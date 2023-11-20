الكشف عن المجرات المراهقة: كيمياء غير عادية ودرجات حرارة مذهلة

أجرى علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن دراسة رائدة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST) لتحليل كيمياء المجرات المراهقة البعيدة. وتركز الدراسة، وهي جزء من مسح CECILIA، على المجرات التي تشكلت بعد ما بين مليارين وثلاثة مليارات سنة من الانفجار الكبير. كشفت النتائج الأولية، التي نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام.

خلال فترة مراقبة متواصلة مدتها 30 ساعة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الباحثون من التقاط الانبعاثات الخافتة من 23 مجرة ​​بعيدة، والتي تم دمجها بعد ذلك لإنشاء صورة مركبة توفر طيفًا أعمق وأكثر تفصيلاً مما تمكنت التلسكوبات الأرضية من تحقيقه. ليحقق.

وكشفت الدراسة عن وجود ثمانية عناصر متميزة في المجرات المراهقة: الهيدروجين، والهيليوم، والنيتروجين، والأكسجين، والسيليكون، والكبريت، والأرجون، ومفاجأة غير متوقعة - النيكل. ومن المعروف أن النيكل، وهو أثقل من الحديد، نادر ويصعب رصده، حتى في المجرات القريبة. ويثير وجود النيكل تساؤلات حول الظروف والخصائص الفريدة للنجوم داخل هذه المجرات.

وكشف المزيد من التحليل أيضًا أن المجرات المراهقة كانت ساخنة بشكل مدهش مقارنة بنظيراتها الأقدم. أظهرت الأطياف درجات حرارة تتجاوز 13,350 درجة مئوية (24,062 درجة فهرنهايت)، مما يشير إلى درجة حرارة مميزة أعلى مقارنة بالمجرات الناضجة. يعزز هذا الاكتشاف فكرة أن المجرات المراهقة كانت مختلفة بشكل ملحوظ عن نظيراتها الأقدم.

إن فهم كيمياء المجرات ودرجة حرارتها خلال سنوات تكوينها يوفر رؤى مهمة حول تطور المجرات. ومن خلال فحص "الحمض النووي الكيميائي" لهذه المجرات، يكتسب علماء الفيزياء الفلكية فهمًا أفضل لكيفية نمو المجرات وتغيرها على مدى مليارات السنين. تلقي هذه المعرفة الضوء أيضًا على سبب ظهور سلوكيات مختلفة للمجرات، مثل المجرات الحمراء والميتة مقابل تلك التي لا تزال تشكل نجومًا نشطة مثل مجرتنا درب التبانة.

تهدف الدراسات القادمة من مسح CECILIA إلى التعمق في التفاصيل المعقدة لتكوين المجرات وتطورها، مما يوفر مصدرًا قيمًا لتعزيز فهمنا للكون وتاريخه الغني.

أسئلة وأجوبة

ما هو مسح سيسيليا؟

مسح CECILIA (التطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في الشفق القطبي بين النجوم) هو برنامج يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا لدراسة كيمياء المجرات البعيدة. والغرض منه هو فهم نمو وتطور المجرات على مدى مليارات السنين بشكل أفضل.

لماذا المجرات المراهقة محل اهتمام العلماء؟

تشكلت المجرات المراهقة خلال بداية الكون، بعد ملياري سنة من الانفجار الكبير. توفر دراسة هذه المجرات رؤى قيمة حول كيفية نمو المجرات وتغيرها وتطورها بمرور الوقت.

ما الذي يمكن أن تكشفه أطياف المجرة؟

يمكن لطيف المجرة، أو "حمضها النووي الكيميائي"، أن يكشف تفاصيل مهمة حول تكوين المجرة وتطورها. يمكنه توفير معلومات حول العناصر الموجودة في المجرة وتقديم نظرة ثاقبة لسلوكياتها الماضية والمستقبلية.

لماذا كانت اكتشافات النيكل في المجرات المراهقة مفاجئة؟

النيكل عنصر نادر ومن الصعب مراقبته، حتى في المجرات القريبة. ويشير وجوده في المجرات المراهقة إلى ظروف فريدة داخل هذه المجرات تسمح بمراقبة النيكل. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول خصائص النجوم داخل هذه المجرات.

ما هي الأفكار التي توفرها درجات الحرارة الساخنة في المجرات المراهقة؟

تشير درجات الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ في المجرات المراهقة مقارنة بالمجرات الناضجة إلى أن هذه المجرات كان لها خصائص مختلفة خلال سنوات تكوينها. ترتبط درجة الحرارة وكيمياء الغاز في المجرات ارتباطًا وثيقًا، ويساعد فهم كلا الجانبين في كشف تعقيدات تطور المجرات.