المجرات في سن المراهقة: كشف كيمياء المراهقة الكونية

تلقي دراسة حديثة أجراها علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن، باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST)، الضوء على التركيب الكيميائي لـ "المجرات المراهقة". تم الكشف عن أن هذه المجرات، التي تشكلت بعد ما يقرب من مليارين إلى ثلاثة مليارات سنة من الانفجار الكبير، ساخنة بشكل غير عادي وتحتوي على عناصر غير متوقعة مثل النيكل، والتي يصعب مراقبتها.

تعد نتائج هذه الدراسة، والتي سيتم نشرها في مجلة The Astrophysical Journal Letters، جزءًا من المسح المستمر للتطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في الشفق القطبي بين النجوم (CECILIA). ويهدف الباحثون بقيادة أليسون ستروم من جامعة نورث وسترن، إلى فهم كيفية تطور المجرات على مدار التاريخ الكوني.

يقارن ستروم المجرات المراهقة بالمجرات البشرية المراهقة، مشيرًا إلى أن كلاهما يمران بطفرات نمو وتغير خلال سنوات تكوينهما. ومن خلال دراسة الحمض النووي الكيميائي لهذه المجرات خلال مرحلة المراهقة، يكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول كيفية نموها وكيف ستستمر في التطور. يركز مسح CECILIA على مراقبة أطياف المجرات البعيدة، وفحص كمية الضوء عبر أطوال موجية مختلفة. تكشف هذه المعلومات عن العناصر الأساسية الموجودة في المجرات، مما يساعد علماء الفيزياء الفلكية على فهم الأنشطة المجرية الماضية والمستقبلية.

تضمنت الدراسة التي أجرتها ستروم ومعاونوها استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة 33 مجرة ​​مراهقة بعيدة بشكل مستمر لمدة 30 ساعة. ثم قاموا بدمج أطياف 23 من هذه المجرات لإنشاء صورة مركبة، مما يوفر فهمًا أعمق وأكثر تفصيلاً مما يمكن أن يقدمه أي تلسكوب أرضي. وأسفر الطيف الناتج عن بعض المفاجآت، بما في ذلك وجود النيكل، وهو عنصر يصعب مراقبته بسبب ندرته.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن المجرات المراهقة لديها درجات حرارة أعلى مقارنة بنظيراتها الأكثر نضجا. يشير هذا إلى أن المجرات كانت مختلفة إلى حد كبير وشهدت ظروفًا فريدة خلال فترة المراهقة. يؤكد ستروم على العلاقة الجوهرية بين درجة الحرارة وكيمياء المجرات، مما يشير إلى أن الاختلافات المرصودة هي مظهر من مظاهر الحمض النووي الكيميائي المميز للمجرات.

يساهم هذا البحث في فهمنا لتطور النجوم، ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية نمو المجرات وتغيرها بمرور الوقت. ومن خلال دراسة المجرات الناشئة، يأمل العلماء في الكشف عن العمليات التي تشكل المجرات مثل مجرتنا درب التبانة وتحديد سبب ظهور بعضها "أحمر وميت" بينما يستمر البعض الآخر في تشكيل النجوم.

الأسئلة الشائعة

ما هو مسح سيسيليا؟

مسح CECILIA هو برنامج يستخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لدراسة كيمياء المجرات البعيدة. ومن خلال تحليل أطياف هذه المجرات، يكتسب الباحثون نظرة ثاقبة على تركيبها الكيميائي وكيفية تطورها مع مرور الوقت.

ما أهمية دراسة المجرات المراهقة؟

تمثل المجرات المراهقة مرحلة حاسمة في تطور المجرة، حيث يحدث نمو وتغير كبير. ومن خلال دراسة الحمض النووي الكيميائي لهذه المجرات، يمكن لعلماء الفيزياء الفلكية أن يفهموا بشكل أفضل العمليات التي تشكل المجرات وكيف تختلف عن بعضها البعض.

لماذا يعتبر وجود النيكل في المجرات المراهقة مفاجئا؟

النيكل عنصر نادر يصعب مراقبته. ويشير وجودها في المجرات المراهقة إلى ظروف أو خصائص فريدة داخل هذه المجرات، مما يلقي الضوء على سلوكيات وعمليات النجوم داخل بيئة المجرة.

لماذا تكون المجرات المراهقة أكثر سخونة مقارنة بالمجرات الأكثر نضجا؟

توفر درجات الحرارة المرتفعة التي لوحظت في المجرات المراهقة دليلًا إضافيًا على الحمض النووي الكيميائي المميز لها. ترتبط درجة حرارة الغاز وكيمياء الغاز في المجرات ارتباطًا جوهريًا، مما يوضح الظروف والبيئات المختلفة التي عاشتها المجرات خلال فترة المراهقة.