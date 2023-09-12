امتصاص المجرات: اكتشافات جديدة من خلال امتصاص الضوء

باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، توصل علماء الفلك من مركز الفجر الكوني إلى اكتشاف رائد لمجرة لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال الضوء الذي تمتصه بدلاً من انبعاثه. هذه المجرة، التي تقع منذ 11 مليار سنة تقريبًا، هي جزء من مجموعة مبكرة قد تشبه فيما بعد مجموعتنا المحلية.

عادة، يتم الكشف عن المجرات من خلال الضوء الذي تنبعث منه أو تعكسه. ومع ذلك، إذا كانت المجرة تقع على طول خط البصر إلى مصدر ضوء ساطع أبعد، فإنها سوف تمتص بعضًا من ضوء ذلك المصدر. ويحدث هذا الامتصاص بسبب وجود جزيئات الغاز والغبار بين النجوم في المجرة. ومن خلال تحليل طيف مصدر الضوء في الخلفية، يمكن لعلماء الفلك ملاحظة "ثقوب" امتصاص مميزة تكشف عن وجود مجرة ​​في المقدمة.

يوفر الضوء الممتص معلومات حول الخصائص الفيزيائية للمجرة الممتصة. في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون مصدر الخلفية الساطعة عبارة عن كوازار، وهو قلب مجرة ​​بها ثقب أسود هائل. على الرغم من التحديات المتمثلة في مراقبة مجرة ​​ينبعث منها ضوءها الخاص أثناء وجودها أمام نجم زائف ساطع، نجح علماء الفلك في اكتشاف العديد من هذه المواد الممتصة.

في دراستهم الأخيرة، ركز الفريق على كوازار أحمر بشكل خاص، والذي احمر بشدة بواسطة جهاز امتصاص موجود منذ ما يقرب من 11 مليار سنة. وهذا الماص، الذي يمتص ضوءًا أكثر بكثير من غيره، يشير إلى أنها مجرة ​​ناضجة شبيهة بمجرة درب التبانة. وعلى الرغم من أنهم لم يتمكنوا من اكتشاف نظير مضيء للماص، إلا أن الباحثين اكتشفوا مجرة ​​أخرى قريبة قد تكون جزءًا من المجموعة المبكرة.

تشير ملاحظات الضوء الممتص إلى أن الغبار الموجود في المجرة الأمامية يشبه الغبار الموجود في مجرتنا درب التبانة والمجرات المجاورة. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على تكوين وطبيعة المجرات عبر التاريخ الكوني.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور المهم لامتصاص الضوء في كشف الأسرار الخفية للمجرات البعيدة. ومن خلال استخدام هذه الطريقة التكميلية، يمكن لعلماء الفلك توسيع فهمنا للكون المبكر وتكوين مجموعات المجرات.

مصادر:

– مصدر المقال: مجموعة المجرات القريبة المعروفة باسم خماسية ستيفان

– منشور مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية (خادم الطباعة المسبق arXiv)