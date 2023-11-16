اكتشاف مذهل يكشف عن عادات النوم لدى الديناصور القديم "مخلب التنين السريع".

سلط اكتشاف رائد قام به فريق بحث يضم جامعة هوكايدو اليابانية الضوء على عادات النوم لدى أنواع الديناصورات المكتشفة حديثًا. تم اكتشاف الهيكل العظمي الأحفوري شبه الكامل لديناصور، المسمى Jaculinykus yaruui، في منطقة Nemegt بمنغوليا خلال عملية تنقيب مشتركة مع معهد منغولي، ويشبه الوضع الملتوي الذي تتخذه الطيور الحديثة أثناء النوم.

يعود تاريخ Jaculinykus yaruui إلى ما يقرب من 70 مليون سنة في العصر الطباشيري المتأخر، وينتمي إلى عائلة alvarezsaurid المعروفة بميزاتها الشبيهة بالطيور. ومع ذلك، فإن ما يميز هذا النوع هو نتوء كبير مميز بالقرب من قصبة الساق. وقد حدده الباحثون على أنه نوع فريد بسبب هذه الخصائص المميزة.

كشف الفحص الدقيق للعينة أن Jaculinykus yaruui كان رأسه مطويًا وأرجله مطوية بشكل أنيق، مما يعكس وضعية الطيور الحديثة أثناء النوم. ويشير فريق البحث إلى أن وضعية النوم هذه ربما كانت بمثابة وسيلة للحفاظ على الحرارة.

يوفر هذا الاكتشاف الاستثنائي رؤى قيمة حول السلوك والتكيف التطوري للديناصورات القديمة. علاوة على ذلك، فإنه يؤكد على أوجه التشابه المذهلة بين الديناصورات والطيور الحديثة، ويسلط الضوء على العلاقة المحتملة بين المجموعتين.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تم اكتشاف نوع الديناصورات الجديد؟

ج: تم اكتشاف الهيكل العظمي الأحفوري شبه الكامل للديناصور، المسمى Jaculinykus yaruui، في منطقة Nemegt بمنغوليا خلال مشروع تنقيب مشترك مع معهد منغولي.

س: ما الذي يجعل Jaculinykus yaruui فريدًا؟

ج: يمتلك هذا النوع من ديناصورات ألفاريزصوريد خصائص مميزة، بما في ذلك نتوء كبير بالقرب من قصبة الساق، مما يميزه عن الأنواع الأخرى.

س: ما هي وضعية نوم الديناصور؟

ج: اكتشف فريق البحث أن Jaculinykus yaruui ينام ورأسه مطوي داخل جسمه وأرجله مطوية، على غرار وضع نوم الطيور الحديثة. ربما كانت هذه الوضعية مرتبطة بالحفاظ على الحرارة.