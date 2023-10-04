يمكن لسطح جديد فائق المقاومة للماء أن يبقى جافًا تحت الماء لعدة أشهر

قام فريق من الباحثين من جامعة هارفارد ومؤسسات أخرى بتطوير سطح فائق المقاومة للماء مع دعامة مستقرة يمكن أن تستمر لعدة أشهر تحت الماء. يمكن أن يكون للبحث المنشور في مجلة Nature Materials مجموعة من التطبيقات في الطب الحيوي والصناعة.

ألهمت أنواع العنكبوت Argyroneta aquatica هذا البحث. يمكن لهذا العنكبوت أن يعيش حياته بأكملها تحت الماء على الرغم من وجود رئتين لا تستطيعان سوى تنفس الأكسجين الجوي. ويكمن السر في ملايين الشعيرات الطاردة للماء الموجودة على جسم العنكبوت والتي تحبس الهواء، مما يخلق طبقة رقيقة تسمى بلاسترون.

لسنوات عديدة، كان العلماء يحاولون تكرار التأثيرات الوقائية للدرع لتطبيقات مثل منع التآكل، ونمو البكتيريا، والتلوث الكيميائي على الأسطح تحت الماء. ومع ذلك، فإن المحاولات السابقة أبقت الأسطح جافة لمدة ساعات فقط.

طور الباحثون طريقة جديدة لإنشاء أسطح مقاومة للماء وطويلة الأمد تحت الماء. وقد حددوا مجموعة أكبر من العوامل، بما في ذلك خشونة السطح وكراهية الماء، لتحديد استقرار الدعامة. باستخدام هذه الطريقة، قاموا بتصميم سطح فائق المقاومة للماء من سبيكة تيتانيوم مع دعامة طويلة الأمد.

تم إثبات ثبات السطح ومتانته من خلال اختبارات مكثفة، بما في ذلك الثني والالتواء والتعرض للمياه الساخنة والباردة. ظل السطح محبًا للهواء لمدة 208 يومًا أثناء غمره في الماء وأظهر مقاومة كبيرة لنمو البكتيريا والتصاق بلح البحر.

إن بساطة هذه الطريقة الجديدة وقابليتها للتوسع تجعلها ذات قيمة لتطبيقات العالم الحقيقي. ويمكن استخدامه في البيئات الطبية الحيوية لتقليل العدوى بعد الجراحة أو كغرسات قابلة للتحلل. يفتح البحث فرصًا لتطوير مواد جديدة ذات خصائص غير مسبوقة، مستوحاة من حلول الطبيعة.

المصدر: مواد الطبيعة، DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6