العلماء يطورون طريقة لتصوير Cryo-EM لجزيئات البروتين الصغيرة

طور العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حلاً يسمح للمجهر الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM) بإنشاء صور عالية الجودة لجزيئات البروتين الأصغر. Cryo-EM هي تقنية تتيح تصور التركيب الذري للجزيئات البيولوجية بدقة عالية. في السابق، كان جهاز cryo-EM فعالاً فقط في تصوير الجزيئات الكبيرة، لكن هذا التطور الجديد يوسع قدراته.

صمم الباحثون بنية بروتينية على شكل مكعب بطول 20 نانومتر، تسمى سقالة، مع نتوءات تشبه الحامل ثلاثي الأرجل لتثبيت البروتينات الصغيرة في مكانها. أثناء المعالجة، يمكن إزالة السقالة رقميًا من الصورة، مما يؤدي إلى صورة ثلاثية الأبعاد للبروتين الصغير الذي يتم تحليله فقط. يعد هذا التقدم مهمًا لدراسة البروتينات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث إنها تلعب دورًا حاسمًا في البحث عن أدوية جديدة محتملة.

اختبر الفريق طريقتهم باستخدام تقنية cryo-EM لمراقبة التركيب الذري لبروتين يسمى KRAS، والذي يشارك في حوالي 25% من حالات السرطان البشرية. يمكن أن تساعد هذه الملاحظة في تطوير الأدوية التي يمكنها تحييد القدرات المسببة للسرطان لـ KRAS من خلال استهداف مواقع محددة على البروتين.

يفتح هذا البحث إمكانيات لاستكشاف الهياكل الذرية للبروتينات الأصغر وتحديد الأهداف للأغراض العلاجية. يعمل Cryo-EM عن طريق إرسال شعاع من الإلكترونات عبر عينات مجمدة من المواد وإنتاج آلاف الصور ثنائية الأبعاد للجزيئات من زوايا مختلفة. ومن خلال التوفيق بين هذه الصور، يتم إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لجزيء واحد.

نُشرت الورقة التي توضح تفاصيل هذا البحث في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2305494120