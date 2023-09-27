حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

العلماء يطورون طريقة لتصوير Cryo-EM لجزيئات البروتين الصغيرة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
العلماء يطورون طريقة لتصوير Cryo-EM لجزيئات البروتين الصغيرة

طور العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حلاً يسمح للمجهر الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM) بإنشاء صور عالية الجودة لجزيئات البروتين الأصغر. Cryo-EM هي تقنية تتيح تصور التركيب الذري للجزيئات البيولوجية بدقة عالية. في السابق، كان جهاز cryo-EM فعالاً فقط في تصوير الجزيئات الكبيرة، لكن هذا التطور الجديد يوسع قدراته.

صمم الباحثون بنية بروتينية على شكل مكعب بطول 20 نانومتر، تسمى سقالة، مع نتوءات تشبه الحامل ثلاثي الأرجل لتثبيت البروتينات الصغيرة في مكانها. أثناء المعالجة، يمكن إزالة السقالة رقميًا من الصورة، مما يؤدي إلى صورة ثلاثية الأبعاد للبروتين الصغير الذي يتم تحليله فقط. يعد هذا التقدم مهمًا لدراسة البروتينات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث إنها تلعب دورًا حاسمًا في البحث عن أدوية جديدة محتملة.

اختبر الفريق طريقتهم باستخدام تقنية cryo-EM لمراقبة التركيب الذري لبروتين يسمى KRAS، والذي يشارك في حوالي 25% من حالات السرطان البشرية. يمكن أن تساعد هذه الملاحظة في تطوير الأدوية التي يمكنها تحييد القدرات المسببة للسرطان لـ KRAS من خلال استهداف مواقع محددة على البروتين.

يفتح هذا البحث إمكانيات لاستكشاف الهياكل الذرية للبروتينات الأصغر وتحديد الأهداف للأغراض العلاجية. يعمل Cryo-EM عن طريق إرسال شعاع من الإلكترونات عبر عينات مجمدة من المواد وإنتاج آلاف الصور ثنائية الأبعاد للجزيئات من زوايا مختلفة. ومن خلال التوفيق بين هذه الصور، يتم إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لجزيء واحد.

نُشرت الورقة التي توضح تفاصيل هذا البحث في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2305494120

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

ANSER CubeSats الإسبانية تطير في التشكيل وتلتقط صورًا للمياه الأيبيرية

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

إمكانات تسلسل الحمض النووي في البحث عن الحياة على المريخ

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا
علوم

يطور العلماء أداة تعتمد على البكتيريا لفهم العلاقة بين بنية عضية الخلية ووظيفتها

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

ANSER CubeSats الإسبانية تطير في التشكيل وتلتقط صورًا للمياه الأيبيرية

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

إمكانات تسلسل الحمض النووي في البحث عن الحياة على المريخ

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

يطور العلماء أداة تعتمد على البكتيريا لفهم العلاقة بين بنية عضية الخلية ووظيفتها

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

سلاح فتاك: طلاء جديد مضاد للميكروبات يمكن أن يحدث ثورة في طرق التنظيف

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات