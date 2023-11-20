الجسيمات النانوية الخضراء الجديدة تظهر نتائج واعدة في مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية

حقق الباحثون في معهد الكيمياء الفيزيائية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم (IPC PAS) تقدمًا كبيرًا في مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية من خلال تطوير جزيئات نانوية من الشاي الأخضر والفضة. أظهرت هذه الجسيمات النانوية إمكانات كبيرة في مكافحة مسببات الأمراض مثل البكتيريا والخميرة التي لا تتأثر بالعوامل التقليدية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية.

وفي حين أحدثت المضادات الحيوية ثورة في الطب وأدت إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع، فإن الإفراط في استخدام هذه الأدوية أدى إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يشكل تهديدا للصحة العالمية. ركز فريق IPC PAS، بقيادة البروفيسور جان باكزيسني، أبحاثهم على تطوير تركيبات نانوية مبتكرة لمكافحة مسببات الأمراض المقاومة للأدوية على نطاق واسع.

قام العلماء بدمج جزيئات الفضة النانوية، المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات والفطريات، مع مستخلصات الشاي الأخضر الغنية بالبوليفينول. ويهدف هذا النهج الفريد إلى تعزيز فعالية الجسيمات النانوية ضد مجموعة واسعة من مسببات الأمراض. أظهرت الجسيمات النانوية الفضية الهجينة الخضراء (AgNPs) نشاطًا مضادًا للميكروبات متفوقًا مقارنة بالمكونات الفردية وبعض المضادات الحيوية.

ومن خلال تجاربهم، اكتشف الفريق أن الجسيمات النانوية المصنعة مع مستخلصات الشاي أظهرت خصائص مضادة للجراثيم أعلى من جزيئات الفضة النانوية وحدها. يفتح هذا الاختراق إمكانيات استخدام جرعات أقل من الجسيمات النانوية في علاج الالتهابات ويشير إلى أنها يمكن أن تكون بديلاً محتملاً للمضادات الحيوية في بعض التطبيقات.

ووجد الباحثون أيضًا أن حجم الجسيمات النانوية لم يؤثر بشكل كبير على فعاليتها المضادة للميكروبات، على عكس التوقعات. تعتبر الجسيمات النانوية الأصغر بشكل عام أكثر سمية للخلايا، ولكن في هذه الدراسة، أظهرت الجسيمات النانوية الخضراء فعالية أكبر على الرغم من حجمها الأكبر.

تعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو مكافحة الجراثيم المقاومة للأدوية وتعطي الأمل لتطوير علاجات أكثر استهدافًا باستخدام تقنية النانو. ويتصور الباحثون تطبيقات في الزراعة لاستبدال المركبات الضارة، وفي الزراعة العضوية، وحتى في التطبيقات الطبية الحيوية مثل ضمادات الجروح.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي جزيئات الشاي الأخضر والفضة النانوية؟

ج: جزيئات الشاي الأخضر والفضة النانوية هي جزيئات يتم تصنيعها عن طريق الجمع بين جزيئات الفضة النانوية ومستخلصات الشاي الأخضر الغنية بالبوليفينول.

س: كيف تعمل جزيئات الشاي الأخضر والفضة النانوية على مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية؟

ج: تحتوي جزيئات الفضة والشاي الأخضر النانوية على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات مما يجعلها فعالة ضد البكتيريا المقاومة للأدوية. تعمل الجسيمات النانوية على تعطيل هياكل خلايا مسببات الأمراض وتمنع نموها.

س: هل تعد جزيئات الشاي الأخضر والفضة النانوية بديلاً محتملاً للمضادات الحيوية؟

ج: نعم، يشير البحث إلى أن جزيئات الفضة والشاي الأخضر يمكن أن تكون بديلاً محتملاً للمضادات الحيوية في بعض التطبيقات. لقد أظهروا نشاطًا مضادًا للميكروبات متفوقًا مقارنة ببعض المضادات الحيوية.

س: هل يمكن للجسيمات النانوية الأصغر أن تكون أكثر فعالية ضد البكتيريا؟

ج: في هذه الدراسة، أظهرت الجسيمات النانوية الخضراء الأكبر حجمًا فعالية أكبر في مقاومة الميكروبات مقارنة بالجسيمات النانوية الأصغر حجمًا. لا يبدو أن حجم الجسيمات النانوية هو العامل الأساسي الذي يؤثر على نشاطها المضاد للميكروبات.