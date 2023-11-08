رؤى جديدة حول أسماك القرش ذوات الدم الحار وآثارها على الحفظ

كشفت دراسة رائدة أجراها علماء كلية ترينيتي في دبلن عن أدلة مفاجئة تشير إلى أن بعض أنواع أسماك القرش، بما في ذلك القرش المتشمس ونمر الرمال صغير الأسنان، قد تمتلك سمات من ذوات الدم الحار. وخلافا للاعتقاد السائد بأن معظم أنواع أسماك القرش من ذوات الدم البارد، فقد سلط البحث الضوء على إمكانية وجود ذوات دم دافئ في هذه المخلوقات.

وأجرى فريق البحث اختبارات على أسماك القرش المتشمسة الحية في المياه الأيرلندية، بالإضافة إلى تشريح جثث ثلاثة من أسماك قرش النمر الرملي الصغيرة التي جرفتها الأمواج على سواحل أيرلندا وبريطانيا. وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت أسماك القرش النمرية ذات الأسنان الصغيرة علامات رئيسية على فسيولوجيا ذوات الدم الحار، بما في ذلك العضلات الحمراء بالقرب من الفقرات ونسبة عالية من عضلة القلب المدمجة في بطين القلب. وبالمثل، كشفت قياسات درجة حرارة أسماك القرش المتشمسة أثناء جهود وضع العلامات، عن سمات مماثلة من ذوات الدم الحار.

وأكد الدكتور نيكولاس باين، كبير مؤلفي الدراسة، على أهمية هذه النتائج. وهو يعتقد أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة للبحث العلمي، وخاصة في فهم سبب تطور الحرارة الإقليمية، أو الدم الدافئ، في بعض أنواع أسماك القرش. بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على الآثار المحتملة لهذه النتائج على الحفاظ على البيئة، خاصة بالنظر إلى الاحترار السريع لمحيطاتنا.

شاركت الدكتورة هالي دولتون، المؤلفة الرئيسية للدراسة، مخاوف الدكتور باين. وأشارت إلى أن قرش النمر الرملي صغير الأسنان، وهو من أنواع المياه العميقة، نادر الوجود في المياه الأيرلندية. ويشير وجوده إلى تحول محتمل في نطاقه، ربما بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه. وأكد الدكتور دولتون أن هذا الاكتشاف يثير مخاوف بشأن قدرة هذه الأنواع على التكيف مع درجات حرارة المحيطات المتزايدة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتعمق أكثر في الأسباب الكامنة وراء هذه السمات ذات الدم الحار في بعض أنواع أسماك القرش وآثارها على جهود الحفظ. يعد فهم التكيفات الفسيولوجية لهذه المخلوقات الرائعة أمرًا بالغ الأهمية لحماية سكانها في مواجهة التحديات البيئية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي ذوات الدم الحار في أسماك القرش؟

يشير الدم الدافئ، المعروف أيضًا باسم ماص الحرارة الإقليمي، إلى قدرة الكائن الحي على الحفاظ على درجة حرارة جسمه أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة به. بينما كان يُعتقد سابقًا أن معظم أنواع أسماك القرش كانت من ذوات الدم البارد، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن بعض الأنواع، مثل القرش المتشمس ونمر الرمل صغير الأسنان، قد تمتلك سمات من ذوات الدم الحار.

س: ما هي الآثار المترتبة على الحفاظ على أسماك القرش ذوات الدم الحار؟

يثير اكتشاف سمات ذوات الدم الحار في بعض أنواع أسماك القرش مخاوف بشأن قدرتها على التكيف مع ارتفاع حرارة البحار. ومع استمرار ارتفاع درجات حرارة المحيطات، قد تواجه هذه الأنواع تحديات في التكيف مع بيئتها المتغيرة. ويجب أن تأخذ جهود الحفظ في الاعتبار هذه التعديلات الفسيولوجية لحماية أعداد أسماك القرش ذوات الدم الحار.

س: كيف تم الحصول على نتائج البحث؟

أجرى فريق البحث اختبارات على أسماك القرش المتشمسة الحية وأجرى تشريحًا لجثث ثلاثة من أسماك قرش النمر الرملي الصغيرة التي جرفتها الأمواج على السواحل الأيرلندية والبريطانية. وكشفت هذه الفحوصات عن علامات رئيسية لفسيولوجيا الدم الحار في أنواع أسماك القرش هذه، مثل العضلات الحمراء بالقرب من الفقرات ونسبة عالية من عضلة القلب المدمجة في بطين القلب.

س: من قام بتمويل البحث؟

تم تمويل عمل الدكتور هالي دولتون من قبل مجلس البحوث الأيرلندي، في حين تم تمويل الدكتور نيكولاس باين من قبل مؤسسة العلوم في أيرلندا. تضمن البحث التعاون مع علماء من جامعة بريتوريا، وجمعية علم الحيوان في لندن، وجامعة زيوريخ، وجامعة سوانسي، ومعهد سميثسونيان للأبحاث الاستوائية، وكلية دبلن الجامعية.