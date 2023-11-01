المسرات الفلكية في انتظار: دليل لمشاهدة النجوم في الأشهر المقبلة

مع استقرار هواء الخريف المنعش، تقدم السماء أعلاه عرضًا مذهلاً لمراقبي النجوم في فريمونت وخارجها. في حين أن شهب الثور تزين سماء الليل منذ أواخر سبتمبر، إلا أن هناك الكثير من الظواهر السماوية الأخرى التي نتطلع إليها في الأشهر المقبلة.

أحد الأحداث البارزة هو زخات الشهب ليونيد التي طال انتظارها، والتي ستبلغ ذروتها في منتصف نوفمبر وتستمر حتى أوائل عام 2024. ومن المؤكد أن مشهد الشهب المشتعلة عبر السماء سيترك أي مراقب في حالة من الرهبة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه في نهاية شهر نوفمبر، سوف يعيق القمر الرؤية. سيخلق اكتمال القمر القندس في 27 نوفمبر ظروفًا أقل من مثالية لمشاهدة النجوم.

ستبدأ الأشهر القليلة المقبلة من العجائب السماوية مع وابل شهب Taurid، الذي يتكون من تيارين من الحطام: Taurids الجنوبي وTaurids الشمالي. من المتوقع أن تصل ثورات الثور الجنوبية إلى ذروتها خلال ليلة الأحد، مما يوفر لمراقبي النجوم فرصة ممتازة لمشاهدة الشهب البطيئة الحركة وربما الكرات النارية. وعلى الرغم من أن "سرب الكرات النارية Taurid" في العام الماضي كان استثنائيًا، إلا أن مثل هذه العروض نادرة وتحدث كل سبع سنوات تقريبًا.

حتى لو كانت نهاية هذا الأسبوع غير مواتية لمراقبة ثورات الثور، فلا تزال هناك فرص لمشاهدة زخات الشهب. ستظل الثورات الجنوبية نشطة حتى 8 ديسمبر، ومن المتوقع أن تصل الثورات الشمالية إلى ذروتها بين عشية وضحاها في 11-12 نوفمبر. ومن خلال تقاطع الدشتين، يمكن لمراقبي السماء توقع ما يصل إلى 10 شهاب في الساعة.

إذا نظرنا إلى ما وراء Taurids، فإن زخة الشهب الأسدية ستشعل سماء الليل في منتصف نوفمبر، تليها شهب الجوزاء في منتصف ديسمبر. يمكن أن تنتج Geminids، وهي واحدة من أقوى زخات الشهب لهذا العام، عرضًا مثيرًا للإعجاب يصل إلى 120 نيزكًا في الساعة في ذروتها. هذا العام، من المتوقع أن يصل برج الجوزاء إلى ذروته بين عشية وضحاها يومي 13 و14 ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتزامن تساقط شهب Ursid مع تساقط شهب الجوزاء، مما يوفر رشًا من الشهب طوال شهر ديسمبر.

بالنسبة لأولئك الذين يتحدون الأيام الباردة، تقدم الرباعيات خاتمة كبيرة محتملة لموسم وابل الشهب. على الرغم من أنها واحدة من أصعب الأمطار التي يمكن مشاهدتها بسبب نافذة الذروة القصيرة التي تبلغ ست ساعات في الفترة من 3 إلى 4 يناير، إلا أن Quadrantids لديها القدرة على أن تكون أقوى زخات هذا العام.

لذلك، ضع علامة على التقويمات الخاصة بك، واحزم أمتعتك، واستعد لتجربة سماوية مذهلة. سواء كانت كواكب الثور البطيئة الحركة أو الجوزاءات السريعة، فإن السماء الليلية تعد بعدد كبير من الشهب ولحظات تحبس الأنفاس لمراقبي النجوم.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي نيازك طوريد؟

شهب الثور هي تيارات من حطام المذنب إنكي، والتي تؤدي إلى هطول نيزك سنوي يمكن رؤيته من الأرض.

س: ما هو أفضل وقت لرصد شهب الثوريد؟

تنشط ثوريات الجنوبية وطوريات الشمالية حاليًا، ومن المتوقع أن تصل ثوريات الجنوبية إلى ذروتها خلال ليلة الأحد.

س: هل سينتج مواليد الثور الكرات النارية هذا العام؟

في حين أن الكرات النارية هي احتمالية، إلا أنها نادرة نسبيًا أثناء زخات شهب الثور. كان "سرب الكرات النارية Taurid" في العام الماضي استثنائيا، إذ لم يحدث إلا مرة واحدة كل عدة سنوات.

س: ما هي زخات الشهب الأخرى التي يمكن توقعها في الأشهر المقبلة؟

بعد شهب Taurid، سيبلغ زخة الشهب الأسدية ذروتها في منتصف نوفمبر، وشهب الجوزاء في منتصف ديسمبر، وشهب الرباعيات في أوائل يناير.