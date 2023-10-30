مقال جديد: منظور فريد من نوعه على وابل النيزك Taurid

من المقرر أن يبهر نيزك Taurid، وهو حدث سماوي آسر أبهر مراقبي النجوم لعدة قرون، مرة أخرى في شهر نوفمبر المقبل. يعد هذا الدش النيزكي السنوي، المعروف بشهبه المهيبة بطيئة الحركة، بعرض مذهل في سماء الليل.

على عكس زخات الشهب الأخرى التي تنشأ من مصدر واحد، فإن Taurids لا تنشأ من تيار واحد، بل من تيارين منفصلين من الحطام. ومن المثير للدهشة أن تيارات الحطام هذه هي بقايا المذنب 2P/Encke، الذي تصادفه الأرض أثناء رحلتها عبر الفضاء.

سيصل الدفق الأول من زخات شهب Taurid، المعروف باسم Taurids الجنوبية، إلى ذروته في 5 نوفمبر. توفر هذه النيازك، التي تتميز بسرعتها الهادئة ومساراتها الساحرة، مشهدًا يحبس الأنفاس لمن يحالفهم الحظ في مشاهدتها. عندما يشتعل حطام المذنب 2P/Encke عند دخوله الغلاف الجوي للأرض، فإنه يخلق عرضًا حيويًا للألعاب النارية السماوية.

وبعد ذلك، سيحتل التيار الثاني، Taurids الشمالي، مركز الصدارة في 12 نوفمبر. بفضل شهبها البطيئة الحركة بشكل مميز، توفر ثوريات الشمال عرضًا آسرًا وهي تضيء سماء الليل.

سواء وجدت نفسك في مدينة مزدحمة أو في منطقة ريفية نائية، فإن وابل شهب Taurid يوفر مشهدًا سماويًا يمكن الاستمتاع به من أي مكان تقريبًا على وجه الأرض. ومع ذلك، فمن الأفضل العثور على مكان بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة للاستمتاع بجمال وجلال هذه النيازك أثناء مرورها عبر السماء.

مع اقتراب زخة نيزك Taurid، أبق عينيك على السماء واستعد لتنبهر بعروض أضواء الطبيعة. بفضل تياراته المزدوجة الفريدة ونيازكه الساحرة، يعد هذا الحدث السماوي بترك انطباع دائم لدى كل من يأخذ الوقت الكافي للتحديق إلى الأعلى. لذا اجمع أحبائك، وابحث عن مكان مريح، واستعد لتنبهر بعجائب وابل نيزك Taurid.

أسئلة وأجوبة

ما هو دش النيزك؟

زخة الشهب هي ظاهرة تحدث عندما تمر الأرض عبر سلسلة من الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب. عندما تدخل هذه الجزيئات الصغيرة الغلاف الجوي للأرض، فإنها تسخن وتخلق خطوطًا من الضوء في سماء الليل، والتي يشار إليها عادةً بالنجوم المتساقطة.

لماذا يوجد تياران من زخات نيزك Taurid؟

يتكون وابل شهب Taurid من تيارين من حطام المذنب 2P/Encke. يشكل هذان التياران قمم منفصلة لزخات الشهب، المعروفة باسم توريدات الجنوب وتوريدات الشمال.