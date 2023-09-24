النمر التسماني: العلماء يستعيدون الحمض النووي الريبي (RNA) من حيوان منقرض

نجح فريق من العلماء السويديين في استخراج الحمض النووي الريبوزي (RNA) من نمر تسمانيا يبلغ من العمر 132 عامًا، والمعروف أيضًا باسم الثايلسين، مما يجعله أول عائلة حيوانية منقرضة يتم استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) منها. تم اصطياد الثايلسين، وهو حيوان جرابي مخطط آكل اللحوم، حتى انقراض في جزيرة تسمانيا في أستراليا في ثلاثينيات القرن الماضي.

ومن خلال استعادة الحمض النووي الريبوزي (RNA)، الذي يترجم المعلومات المشفرة في الحمض النووي (DNA) إلى بروتينات، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول النشاط الجيني للحيوانات المنقرضة التي كان يُعتقد سابقًا أنها مفقودة. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لدراسة بيولوجيا الأنواع المنقرضة.

على عكس الحمض النووي، الذي يمكن أن يوفر معلومات حول الجينات التي يمتلكها النوع، يكشف الحمض النووي الريبي (RNA) عن الجينات المستخدمة بنشاط لإنتاج البروتينات داخل الخلايا. ومع ذلك، فإن الحمض النووي الريبي هش ويتحلل بشكل أسرع بكثير من الحمض النووي، مما يجعل من الصعب إنقاذ العينات التاريخية.

استخدم العلماء بروتوكولًا معدلًا لاستخراج الملايين من خيوط الحمض النووي الريبوزي (RNA) من جلد وعضلات عينة الثايلسين، والتي تم فهرستها في عام 1891 وتخزينها في متحف التاريخ الطبيعي في ستوكهولم. في حين أظهرت بعض الحمض النووي الريبي علامات التلف، تم التأكد من صحة تسلسل الحمض النووي الريبي للنمر التسماني من خلال مقارنتها بجينوم النوع.

اكتشف الباحثون الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي يرمز للبروتينات الخاصة بالأنسجة في عينات العضلات، مثل التيتين والأكتين، المسؤولة عن مرونة الألياف العضلية وتقلصها. وفي عينات الجلد، وجدوا الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي يرمز لبروتين هيكلي يسمى الكيراتين. تشبه ملفات تعريف الحمض النووي الريبي (RNA) إلى حد كبير تلك الموجودة في الأنواع الموجودة وتوفر نظرة ثاقبة لميزات تشريحية محددة.

بالإضافة إلى مساعدة الجهود الجارية لإحياء النمور التسمانية، فإن استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع المنقرضة يمكن أن يساهم أيضًا في فهمنا للتطور الفيروسي. إن اكتشاف وجود فيروسات RNA المختلفة عبر الزمن يمكن أن يعزز معرفتنا في هذا المجال.

أثارت نتائج الدراسة أسئلة أخلاقية وتكنولوجية تحيط بمشاريع إزالة الانقراض. علاوة على ذلك، فإن اكتشاف عينة من النمور التسمانية في متحف سويدي يثير الفضول حول كيف انتهى بها الأمر على بعد آلاف الأميال من موطنها الأصلي في أستراليا.

تم نشر هذا البحث الرائد في مجلة Genome Research.

التعاريف:

- RNA: حمض الريبونوكلييك، وهو جزيء يقوم بترجمة معلومات الحمض النووي إلى بروتينات.

– النمر التسماني: حيوان جرابي مخطط آكل اللحوم، ويُعرف أيضًا باسم النمر التسماني.

- الجينوم: مجموعة كاملة من المواد الوراثية للكائن الحي، بما في ذلك الحمض النووي.

– إزالة الانقراض: عملية إحياء الأنواع المنقرضة.

- التطور الفيروسي: التطور والتغيرات في المجموعات الفيروسية مع مرور الوقت.

مصادر:

- "استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر ثايلسين المنقرض البالغ من العمر 132 عاما، هو الأول". تنبيه يوريك! أخبار العلوم.

- "تم العثور على أقدم حمض نووي ريبوزي في جرو ذئب محنط يبلغ عمره 14,000 عام." ناشيونال جيوغرافيك.