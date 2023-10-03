علم الأحياء الدقيقة لالتهاب الغدد العرقية القيحي وارتباطه بميكروبيوم الجلد: رؤى من تاميا هاريس-ترين، دكتوراه في الطب، حاصلة على دكتوراه

في مقابلة حديثة مع HCPLive، ناقشت الدكتورة تاميا هاريس ترين، الأستاذة المشاركة في قسم الأمراض الجلدية في مركز UT الجنوبي الغربي الطبي، عرضها القادم في الندوة السنوية الثامنة حول تطورات التهاب الغدد العرقية القيحي. يركز العرض التقديمي على علم الأحياء الدقيقة لالتهاب الغدد العرقية القيحي (HS) وارتباطه بميكروبيوم الجلد.

وشدد الدكتور هاريس ترين على أهمية فهم دور الميكروبات، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والفطريات والعث، في حالات مثل التهاب الغدد العرقية المقيّح. وأوضحت أن مختبرها يهدف إلى فهم سبب عدم توازن هذه الميكروبات في ظروف معينة. ومن خلال دراسة ميكروبيوم الجلد، يأملون في الكشف عن تأثير هذه الميكروبات على بيولوجيتنا.

إحدى النقاط الرئيسية التي أبرزتها الدكتورة هاريس-ترين في عرضها هي التأثير الكبير للنظام الغذائي على ميكروبيوم الجلد. في حين أنه من المعروف أن النظام الغذائي يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، فإن العمل غير المنشور لمختبرها يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في ميكروبيوم الجلد. يعد فهم هذا الارتباط أمرًا ضروريًا في إدارة الحالات مثل HS.

اعترف الدكتور هاريس ترين بأن التهاب الغدد العرقية المقيّح لا يزال مرضًا غير مفهوم تمامًا. وعلى الرغم من الجهود الأخيرة للتحقيق في هذه الحالة، لا يزال هناك الكثير غير معروف، بما في ذلك سبب استجابة المرضى بشكل مختلف للعلاجات المختلفة. ومع ذلك، فهي تعتقد أن فهم العلاقة بين النظام الغذائي وحالات مثل التهاب الغدد العرقية المقيّح يمكن أن يقدم رؤى قيمة.

يقدم مقطع المقابلة مع الدكتورة هاريس-ترين مزيدًا من التفاصيل حول عملها وعرضها التقديمي. وبينما تتعمق في علم الأحياء الدقيقة لـ HS وارتباطه بميكروبيوم الجلد، فإنها تأمل في تبسيط العمليات المعقدة المعنية ومعالجة الأسئلة المهمة في هذا المجال.

بشكل عام، يسلط بحث الدكتور هاريس ترين الضوء على أهمية دراسة علم الأحياء الدقيقة لـ HS وارتباطه بميكروبيوم الجلد. ومن خلال اكتساب فهم أعمق لكيفية تأثير الميكروبات على بيولوجيتنا، وخاصة من خلال عوامل مثل النظام الغذائي، يمكن للأطباء والعلماء تطوير استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة حالات مثل التهاب الغدد العرقية المقيّح.

التعاريف:

– الميكروبيوم: مجموعة الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات والعث، التي تعيش في بيئة معينة.

– التهاب الغدد العرقية القيحي (HS): حالة جلدية التهابية مزمنة تتميز بوجود عقيدات وخراجات مؤلمة ومتكررة. السبب الدقيق لـ HS غير معروف.

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