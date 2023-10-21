التاكين الرائع: نوع فريد من البقريات

التاكين، المعروف علميًا باسم Budorcas Taxicolor، هو نوع رائع وفريد ​​من نوعه من الأبقار. هناك أربعة أنواع فرعية من التاكين: تاكين بوتان (B. Taxicolor Whitei)، تاكين الذهبي (B. Taxicolor bedfordi)، مشمي تاكين (B. Taxicolor Taxicolor)، وتاكين سيتشوان (B. Taxicolor tibetana). تسكن هذه المخلوقات مناطق جبال الألب ووديان الغابات في آسيا، والتي تمتد عبر بوتان وميانمار وشمال الهند ووسط وجنوب الصين والتبت.

يتكون النظام الغذائي للتاكين في المقام الأول من النباتات المتوفرة موسميًا، مثل أوراق الأشجار والشجيرات. كما أنهم يأكلون الأعشاب والأعشاب والأغصان الرقيقة في الشتاء عندما يكون طعامهم المفضل نادرًا. يتمتع Takins بسمات جسدية غريبة تشبه التهجين بين الأبقار والماعز والأغنام. لديهم أنوف تشبه الموظ وأرجل قصيرة قصيرة تدعم أجسادهم الكبيرة والممتلئة.

يمتلك كل من الذكور والإناث قرونًا تشبه قرون الحيوانات البرية تخرج من تاج رؤوسهم وتنحني للأعلى. ويتراوح فرائها من البني الرمادي إلى البني المحمر أو البني الشوكولاتة، اعتمادًا على الأنواع الفرعية. والجدير بالذكر أن التاكين الذهبي له جلد مميز ذهبي اللون، والذي ربما يكون مصدر إلهام للصوف الذهبي في الأساطير اليونانية.

يتنقل تاكينز في موائله الجبلية باستخدام حوافره المنقسمة المُكيَّفة خصيصًا، مما يسمح له باجتياز التضاريس الصخرية شديدة الانحدار. وفي الصيف، يشكلون قطعانًا تصل إلى 300 فرد للتزاوج وتوافر الغذاء الوفير. ومع ذلك، خلال أشهر الشتاء، تنقسم القطعان إلى مجموعات أصغر تضم حوالي 15 إلى 30 حيوانًا. عادة ما تكون الذكور منعزلة إلا خلال موسم التكاثر.

يحدد الذكور هيمنتهم عن طريق رش البول على أرجلهم وصدورهم ووجوههم، مما يخلق مؤشرًا شميًا لأشياء أخرى. في حين أن التاكين لديها عدد قليل من الحيوانات المفترسة الطبيعية، إلا أن نمور الثلج قد تفترس العجول، وتستهدف الحيوانات المفترسة مثل الفهود والنمور والذئاب والدببة السوداء الآسيوية أحيانًا البالغين. يستخدم تاكينز صوت السعال لتحذير القطيع عندما يشعرون بالخطر، مما يدفع الآخرين إلى الفرار إلى الشجيرات وإخفاء أنفسهم.

لسوء الحظ، تعتبر جميع الأنواع الفرعية من التاكين معرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن نطاقها قد يكون أصغر مما كان مقدرا سابقا، مما يشير إلى أنها قد تكون أكثر عرضة للخطر مما كان يعتقد في البداية.

مصادر:

– فلاديسلاف تي جيروسيك / شاترستوك

– الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)