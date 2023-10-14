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أول لمحة لناسا عن مادة الكويكب تكشف عن الماء والكربون

Byروبرت أندرو

أكتوبر 14، 2023
أول لمحة لناسا عن مادة الكويكب تكشف عن الماء والكربون

قدمت وكالة ناسا أول نظرة لها على الصخور السوداء والغبار التي جلبتها من الكويكب بينو بواسطة مهمة OSIRIS-REx. وعلى الرغم من أن معظم المواد تظل محبوسة داخل جهاز جمع العينات، إلا أن الكمية الصغيرة التي تم تحليلها حتى الآن تشير إلى أن بينو يحتوي على كمية وفيرة من الماء والكربون. ويضيف هذا الاكتشاف إلى الأدلة المتزايدة على أن الكويكبات ربما لعبت دورًا في زرع بذور الأرض المبكرة بالمكونات الضرورية لنشوء الحياة.

ولامست المركبة الفضائية التي كانت جزءًا من مهمة OSIRIS-REx سطح بينو لفترة وجيزة في عام 2020، حيث قامت بجمع الصخور في جهاز يعرف باسم آلية الحصول على العينات Touch-and-Go (TAGSAM). تم إغلاق جهاز TAGSAM داخل علبة عادت إلى الأرض الشهر الماضي ويتم تفكيكها ببطء في مختبر خاص في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. وكشفت العينات المأخوذة من العلبة بالفعل عن معادن طينية حاملة للماء وما يقرب من 5% من الكربون، مما يجعل هذه المادة حلمًا لعلماء الأحياء الفلكية.

عند فتح العلبة، رأى العلماء غبارًا أسودًا من الكويكبات، وجزيئات أكبر قليلاً، وصخورًا هربت من خلال رفرف مايلر. وسيتم توثيق هذه الصخور وجمعها بعناية من قبل خبراء في مختبر المواد الفلكية. ومع ذلك، فإن غالبية الصخور التي تم إحضارها من بينو لا تزال محاصرة داخل جهاز TAGSAM، والذي سيقوم الباحثون بتفكيكه بعناية للوصول إلى العينات. في حين أن الكمية الدقيقة للمواد التي تم جمعها لا تزال غير مؤكدة، يقدر الفريق أنهم حصلوا على حوالي ثمانية أوقيات من مادة الكويكب.

يعد اكتشاف ناسا للمياه والكربون على بينو اكتشافًا مهمًا يدعم بشكل أكبر نظريات تورط الكويكب في أصول الحياة على الأرض. وسيستمر تحليل العينات التي تم جمعها من بينو بالتفصيل، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكويكبات ودورها المحتمل في تطور الحياة في الكون.

مصادر:
- الإذاعة الوطنية العامة

By روبرت أندرو

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