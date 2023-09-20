المجرة الأولية الأكثر بعدًا التي لاحظها فريق البحث الدولي

توصل فريق بحث دولي، بقيادة البروفيسور المساعد تاكويا هاشيموتو من جامعة تسوكوبا في اليابان والباحث خافيير ألفاريز ماركيز من El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) في إسبانيا، إلى اكتشاف رائد باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة. وقد لاحظ الفريق أبعد مجموعة مجرات أولية حتى الآن، والتي تقع على بعد 13.14 مليار سنة ضوئية.

نجح الباحثون في التقاط "المنطقة الأساسية" للمجموعة المجرية الأولية، والتي تعادل منطقة حضرية ذات كثافة عددية عالية بشكل استثنائي من المجرات. ووجدوا أن العديد من المجرات تتركز في مساحة صغيرة وأن نمو هذه المجرات يتسارع.

وباستخدام عمليات المحاكاة، تنبأ الفريق أيضًا بمستقبل هذه المنطقة الحضرية واكتشف أنها ستندمج في مجرة ​​واحدة أكبر خلال عشرات الملايين من السنين. ومن المتوقع أن توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول ولادة ونمو المجرات.

تلعب مجموعات المجرات، وهي تجمعات لأكثر من 100 مجرة ​​مرتبطة ببعضها البعض بواسطة قوة الجاذبية المتبادلة، دورًا مهمًا في علم الفلك. يتأثر نمو المجرة ببيئتها، حيث توجد المجموعات النجمية الناضجة عادة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ويُعرف هذا باسم "التأثير البيئي". إن فهم متى بدأ هذا التأثير في تاريخ الكون أمر بالغ الأهمية.

العناقيد المجرية الأولية هي أسلاف العناقيد المجرية بعد وقت قصير من ولادة الكون. وهي تتألف من حوالي 10 مجرات بعيدة. ومن خلال مراقبة هذه العناقيد الأولية، يمكن للعلماء الحصول على معلومات ثاقبة حول المراحل المبكرة من تكوين المجرات وتطورها.

ركز فريق البحث على "المنطقة الأساسية" للمجموعة الأولية A2744z7p9OD، والتي تم تحديدها سابقًا على أنها المجموعة الأولية الأكثر بعدًا. وباستخدام أداة NIRSpec الخاصة بتلسكوب جيمس ويب الفضائي، نجحوا في اكتشاف ضوء أيون الأكسجين المتأين من أربع مجرات في هذه المنطقة الأساسية. كشف تحليل إضافي للانبعاثات الراديوية التي التقطتها مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة عن وجود الغبار في ثلاث من المجرات الأربع، مما يشير إلى نمو المجرات.

وللتعمق أكثر في تكوين هذه المجرات وتطورها، أجرى الفريق محاكاة لتكوين المجرات. وأظهرت المحاكاة أن المجرات الأربع الموجودة في المنطقة الأساسية ستندمج في نهاية المطاف لتشكل مجرة ​​واحدة أكبر خلال بضع عشرات الملايين من السنين.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التاريخ المبكر لتكوين المجرات ودور التأثيرات البيئية. أثبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية أنهما أدوات أساسية لمراقبة ودراسة المجرات البعيدة، مما يوفر لنا لمحة عن ماضي كوننا.

مصادر:

- جامعة تسوكوبا، اليابان

– مركز علم الأحياء الفلكي (CAB، CSIC-INTA)، إسبانيا