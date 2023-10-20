يقوم الباحثون بتطوير جسيمات نانوية مغناطيسية لتنظيف التلوث الهيدروكربوني في الماء

بالإضافة إلى المساهمة في أزمة المناخ من خلال انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن الاستخدام الواسع النطاق للهيدروكربونات، التي تشكل المكونات الرئيسية للوقود الأحفوري، يفرض تحديات بيئية كبيرة. الهيدروكربونات هي فئة الملوثات العضوية الأكثر وفرة على وجه الأرض، وتوجد في النفط الخام، الذي يشيع استخدامه كوقود للنقل والتدفئة، وكذلك في المواد البلاستيكية.

على الرغم من الوعي المتزايد بالآثار المدمرة لتغير المناخ، لا يزال الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة العلوم المتقدمة، فإن الإنتاج العالمي من النفط الخام والغاز الطبيعي يصل إلى مليارات الأطنان، مما يساهم في إطلاق كميات هائلة من الغازات الدفيئة. وبصرف النظر عن الآثار البيئية المعروفة، فإن الوجود الواسع النطاق للتلوث البلاستيكي الدقيق المشتق من الهيدروكربونات قد أثار المخاوف. تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في المناطق النائية مثل القطب الشمالي، وحتى في السحب.

إن معالجة هذه القضية الملحة المتمثلة في التلوث البلاستيكي والتلوث الهيدروكربوني في المياه تتطلب حلولاً فعالة. وبينما تُبذل الجهود للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري واستكشاف خيارات بديلة للمنتجات البلاستيكية، هناك حاجة إلى طريقة موثوقة لإزالة الهيدروكربونات من الماء. لا يمكن للطرق الحالية، مثل القشط والتلبد، سوى إزالة قطع أكبر من اللدائن الدقيقة، دون أن تتأثر الجزيئات الأصغر.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق من الباحثين بقيادة ماركوس هاليك في جامعة فريدريش ألكسندر بتطوير طريقة علاج عالمية باستخدام جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة المغنطيسية (SPIONs). يبلغ حجم هذه الجسيمات النانوية حوالي 10 نانومتر وتمتلك مساحة سطحية نشطة كبيرة. تسمح الخاصية المغناطيسية الفائقة للـ SPIONs بجمعها بسهولة باستخدام مغناطيس خارجي.

وأظهر الباحثون فعالية تقنية تنظيف المياه المغناطيسية الخاصة بهم من خلال إزالة الهيدروكربونات المختلفة بنجاح، بما في ذلك الزيوت وجزيئات البلاستيك الدقيقة، من عينات المياه المختلفة. تم العثور على SPIONs قابلة لإعادة التدوير ويمكن استخدامها عدة مرات. ومن المثير للاهتمام، أنه بعد دورة واحدة من المعالجة، ظل خليط جزيئات الحديد والنفايات البلاستيكية يظهر خصائص امتصاص الزيت، متجاوزًا السبيونات النظيفة وحدها.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي يتعين التغلب عليها، مثل إيجاد حل لإعادة تدوير الهيدروكربونات المجمعة، يعتقد الفريق أن عملهم سيساهم في منع دخول المواد البلاستيكية الدقيقة والملوثات العضوية إلى المحيطات ومصادر المياه الأخرى. إنهم يعملون أيضًا على توسيع نطاق الملوثات التي يمكن أن تستهدفها SPIONs، بما في ذلك الملوثات غير العضوية. هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لنموذج أولي للفاصل المغناطيسي والدعم المالي لتحقيق هذه التطورات.

يوفر هذا النهج المبتكر باستخدام الجسيمات النانوية المغناطيسية إمكانات واعدة لمعالجة المشكلة العالمية المتمثلة في التلوث الهيدروكربوني في المياه. ومن خلال تطوير أساليب فعالة لإزالة وإعادة تدوير الهيدروكربونات، يمكننا التخفيف من آثارها على البيئة والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة.

المرجع: ماركوس هاليك وآخرون، طريقة مستدامة لإزالة المجموعة الكاملة من الهيدروكربونات السائلة والصلبة من الماء بما في ذلك إعادة التدوير، العلوم المتقدمة (2023). دوى: 10.1002/advs.202302495