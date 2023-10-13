تحديث المركبة الفضائية SpaceX بواسطة Elon Musk

قدم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk تحديثًا حول صاروخ Starship في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. وأكد ماسك أن SpaceX قد عالجت جميع التصحيحات اللازمة التي يطلبها المنظمون لمحاولة الطيران الثانية. ستتضمن عملية الإطلاق التالية "المرحلة الساخنة"، حيث سيتم إشعال محركات المرحلة العليا قبل الانفصال. هذا اختبار جديد لشركة SpaceX. يعتبر ماسك أن هذا هو الجزء الأكثر خطورة من الرحلة، ولكن إذا نجح، فهو يعتقد أن هناك فرصة جيدة للوصول إلى المدار.

كما ذكر ماسك أيضًا الخطط المستقبلية لـ Starship، بما في ذلك إمكانية الهبوط غير المأهول على المريخ خلال أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت وكالة ناسا مع SpaceX لهبوط رواد فضاء على القمر باستخدام Starship في عام 2025 أو 2026.

تفرض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) غرامات على شركة DISH بسبب الإهمال فيما يتعلق بالحطام الفضائي

فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) غرامة قدرها 150,000 ألف دولار على مزود القنوات الفضائية DISH بسبب فشلها في إخراج أحد أقمارها الصناعية البائدة بشكل صحيح. تسلط هذه الخطوة الضوء على التزام لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بإنفاذ قواعد الحطام الفضائي وضمان تحمل مشغلي الأقمار الصناعية المسؤولية عن النفايات الفضائية الخاصة بهم.

يشكل الحطام الفضائي خطرًا كبيرًا على المركبات الفضائية العاملة، وقد قامت وكالة ناسا باستكشاف طرق مختلفة لإزالة هذه الفوضى من مدار الأرض. تعتبر الغرامة التي فرضتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بمثابة تسوية اختراقية، مما يدل على سلطة التنفيذ القوية للوكالة فيما يتعلق بالحطام الفضائي.

تطلق شركة PLD Space أول صاروخ خاص في أوروبا

أطلقت شركة PLD Space الإسبانية بنجاح صاروخها القابل لإعادة الاستخدام MIURA 1، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة خاصة ببناء وإطلاق صاروخ في أوروبا. واستغرقت الرحلة التجريبية 5 دقائق، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 28 ميلا قبل أن يهبط في المحيط الأطلسي كما هو مخطط له.

وقد وضع هذا الإنجاز البحث والتطوير في إسبانيا في مجال النقل الفضائي في المقدمة. إن نجاح الرحلة التجريبية MIURA 1 سيسمح لشركة PLD Space بمواصلة تطوير الصاروخ والعمل على MIURA 5، وهو نظام أكبر مصمم لنشر الأقمار الصناعية. وتهدف الشركة إلى تسريع التقدم التكنولوجي في تطوير الصواريخ.

التعاريف:

المركبة الفضائية: أكبر صاروخ في التاريخ طورته شركة SpaceX.

أكبر صاروخ في التاريخ طورته شركة SpaceX. التدريج الساخن: تقنية إطلاق الصواريخ حيث يتم إشعال محركات المرحلة العليا قبل الانفصال.

تقنية إطلاق الصواريخ حيث يتم إشعال محركات المرحلة العليا قبل الانفصال. حطام فضائي: الأقمار الصناعية القديمة وأجزاء الصواريخ والشظايا الأخرى الموجودة في مدار الأرض والتي تشكل خطراً على المركبات الفضائية العاملة.

الأقمار الصناعية القديمة وأجزاء الصواريخ والشظايا الأخرى الموجودة في مدار الأرض والتي تشكل خطراً على المركبات الفضائية العاملة. مدار: عملية إعادة القمر الصناعي بأمان إلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق عند عودته.

مصادر:

تحديث SpaceX Starship بواسطة Elon Musk: إعلانات SpaceX وElon Musk في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.

تفرض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) غرامات على DISH بسبب الإهمال فيما يتعلق بالحطام الفضائي: إجراء الإنفاذ الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ضد مزود القنوات الفضائية DISH.

PLD Space تطلق أول صاروخ خاص في أوروبا: الإطلاق الناجح لصاروخ MIURA 1 بواسطة PLD Space.