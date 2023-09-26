نظام بيئي اصطناعي للكائنات الحية الدقيقة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية

أصبح التلوث البلاستيكي مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، مما دفع الباحثين إلى إيجاد حلول مبتكرة. في دراسة حديثة نشرت في Nature Communications، طور العلماء نظامًا بيئيًا اصطناعيًا للكائنات الحية الدقيقة يعمل بشكل تعاوني على إعادة تدوير البلاستيك إلى مواد كيميائية مرغوبة. ومن خلال استخدام سلالتين من البكتيريا، تمكن الباحثون بكفاءة من تحليل البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، أحد أكثر أنواع البلاستيك شيوعًا، إلى بوليمرات غير سامة وصديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

اتبع الباحثون، بقيادة أستاذ الهندسة الحيوية تينغ لو من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، وأستاذ الهندسة الطبية والعلوم جيمس ج. كولينز من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نهجا فريدا من خلال تقسيم عملية إعادة التدوير إلى مهمتين متميزتين تعالجهما سلالات بكتيرية مختلفة. كانت إحدى السلالات مسؤولة عن معالجة حمض التريفثاليك، بينما ركزت الأخرى على جلايكول الإثيلين، وكلاهما من المنتجات الثانوية لتحلل PET. أثبت الجمع بين جهود هذه السلالات أنه أكثر إنتاجية من استخدام سلالة واحدة لكلتا المهمتين.

كانت نتيجة هذا الاتحاد المصمم لإعادة التدوير هو تحويل PET إلى منتجين قيمين: بولي هيدروكسي ألكانوات متوسطة الطول (mcl-PHA) وcis-cis muconate (MA)، وهو مقدمة للبولي يوريثين وحمض الأديبيك. يستخدم البولي يوريثين على نطاق واسع في تطبيقات مثل العوازل، والرغاوي، والطلاءات، والمواد اللاصقة، في حين يتم تصنيع النايلون من حمض الأديبيك.

يقدم هذا النهج في هندسة التقسيم الميكروبي للعمل من أجل إعادة تدوير البلاستيك فوائد عديدة. وباستخدام الكائنات الحية الدقيقة في التحويل الحيوي، يمكن تبسيط تعقيد العملية، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الإنتاج. علاوة على ذلك، تسمح هذه الطريقة بدمج تحلل النفايات وتوليد المنتجات، مما يجعلها بديلاً واعداً للطرق التقليدية لإعادة تدوير البوليمر.

على الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على إعادة تدوير PET، إلا أنه من الممكن تطبيق الاستراتيجيات والمفاهيم الأساسية على أنواع أخرى من البلاستيك أيضًا، مما يمهد الطريق لاقتصاد حيوي مستدام. من خلال توسيع مسارات التخليق الحيوي وربطها بالعقد الأيضية في حمض التريفثاليك وتقويض جلايكول الإيثيلين، يمكن استخدام هذا النظام البيئي للكائنات الحية الدقيقة الاصطناعية لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.

تتطلب مكافحة التلوث البلاستيكي حلولاً مبتكرة، وتطوير هذا النظام البيئي للكائنات الحية الدقيقة الاصطناعية يقربنا خطوة واحدة من مستقبل أكثر استدامة.

مصادر:

- "التقسيم الميكروبي الهندسي للعمل من أجل إعادة تدوير البلاستيك" - اتصالات الطبيعة

- جامعة إلينوي أوربانا شامبين

– معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)