رؤى جديدة من النتائج الأخيرة للقمر الصناعي SWOT

أكمل القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) مؤخرًا أول مدار علمي كامل مدته 21 يومًا، مما يوفر رؤى رائدة حول ارتفاع الماء على سطح الأرض. توفر قياسات القمر الصناعي تصورًا تفصيليًا لحالات الشذوذ في ارتفاع سطح البحر، مما يسلط الضوء على الاختلافات في مستويات المحيطات في جميع أنحاء العالم. تعتبر هذه الاختلافات ضرورية لرسم خرائط الظواهر مثل تيارات المحيطات وارتفاع درجة حرارة المحيطات.

يصف باراج فاز، مدير مشروع SWOT في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، البيانات التي أرسلتها SWOT بأنها "لا تصدق". وبفضل القدرة على تطوير أبحاث تغير المناخ، تعمل هذه الملاحظات على تمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تحديات عالم يزداد حرارة.

المفتاح لجمع هذه البيانات هو أداة مقياس التداخل الراداري (KaRIn) لنطاق Ka. ومن خلال إرسال نبضات رادارية نحو سطح الماء واستقبال إشارة العودة باستخدام هوائيين موضوعين على طرفي ذراع يبلغ طوله 33 قدمًا، يمكن لـ SWOT التقاط معلومات مفصلة للغاية حول المسطحات المائية. تمثل هذه التكنولوجيا قفزة كبيرة إلى الأمام في فهمنا لديناميكيات المياه العذبة، كما أوضح دانييل إستيبان فرنانديز، مدير أجهزة KaRIn في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

تم إطلاق SWOT في 16 ديسمبر 2022 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء، وهو جهد تعاوني بين وكالة ناسا والمركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) ووكالة الفضاء الكندية (CSA) ووكالة الفضاء البريطانية. كأول مسح عالمي للمياه السطحية للأرض، يهدف SWOT إلى مراقبة التفاصيل الدقيقة لتضاريس سطح المحيط وتتبع التغيرات في المسطحات المائية مع مرور الوقت.

خلال مرحلة العمليات الجارية، سيواصل القمر الصناعي جمع البيانات لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، مما يضمن فهمًا شاملاً للمياه السطحية للأرض. تعد هذه الأفكار بإحداث ثورة في معرفتنا بديناميكيات المياه العالمية والمساهمة في استراتيجيات التخفيف من تأثير تغير المناخ.

أسئلة وأجوبة

1. ما الذي يقيسه القمر الصناعي SWOT؟

يقيس القمر الصناعي SWOT ارتفاع الماء على سطح الأرض، مما يوفر رؤى تفصيلية حول شذوذات ارتفاع سطح البحر والتغيرات في مستويات المحيطات.

2. كيف يقوم SWOT بجمع البيانات؟

تقوم SWOT بجمع البيانات باستخدام أداة مقياس التداخل الراداري (KaRIn) على نطاق Ka، والتي تبث نبضات رادارية نحو سطح الماء وتلتقط إشارة الإرجاع باستخدام هوائيين على طرفي ذراع طوله 33 قدمًا.

3. كيف ستفيد المجتمعات بيانات SWOT؟

ستعمل بيانات SWOT على تطوير الأبحاث حول تأثيرات تغير المناخ ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستعداد لعالم يزداد حرارة من خلال توفير فهم شامل لديناميات المياه.

4. ما هي مهمة القمر الصناعي SWOT؟

SWOT هو أول مسح عالمي للمياه السطحية للأرض ويهدف إلى مراقبة التضاريس التفصيلية لسطح المحيط ومراقبة التغيرات في المسطحات المائية مع مرور الوقت.

5. إلى متى سيستمر تحليل SWOT في جمع البيانات؟

خلال مرحلة العمليات، من المتوقع أن يقوم برنامج SWOT بجمع البيانات لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، مما يتيح إجراء تحليل شامل للمياه السطحية للأرض.