رؤى جديدة من القمر الصناعي SWOT: رسم خرائط للمياه على الأرض

يُحدث القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT)، المصمم لإجراء أول مسح عالمي على الإطلاق للمياه السطحية للأرض، ثورة في فهمنا للمسطحات المائية على كوكبنا. تهدف هذه المهمة التعاونية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2022 بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES وشركاء آخرين إلى توفير قياسات مفصلة لكيفية تغير المسطحات المائية مع مرور الوقت.

من خلال جمع البيانات عن ارتفاعات سطح البحر حول العالم، يقدم القمر الصناعي SWOT رؤية رائعة لمحيطات الأرض. من خلال قياس ارتفاع كل المياه تقريبًا على سطح الكوكب، فإنه يوفر واحدة من أكثر وجهات النظر شمولاً وتفصيلاً حول محيطاتنا وبحيرات المياه العذبة والأنهار.

إن أداة مقياس التداخل الرادارية Ka-band (KaRIn) الرائدة، والمجهزة بهوائيين متباعدين بمسافة 33 قدمًا، تمكن SWOT من جمع قياسات ارتفاع السطح عن طريق ارتداد نبضات الرادار عن سطح الماء. تتيح هذه التكنولوجيا المتطورة للعلماء مراقبة الاختلافات في مستوى سطح البحر، وتسليط الضوء على التيارات المحيطية مثل تيار الخليج قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتيار كوروشيو قبالة الساحل الشرقي لليابان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير إلى مناطق ذات مياه أكثر دفئًا نسبيًا، مثل الجزء الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي أثناء ظاهرة النينيو.

ستلعب البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة SWOT دورًا حاسمًا في تعزيز فهمنا لتأثيرات تغير المناخ وستساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الاستعداد لعالم دافئ. من خلال رسم خرائط للمسطحات المائية على الأرض بدقة غير مسبوقة، ستساهم بيانات SWOT في الأبحاث المستمرة وتوفر رؤى قيمة للإدارة البيئية والاستجابة للكوارث وتخطيط موارد المياه.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من القمر الصناعي SWOT؟

ج: يهدف القمر الصناعي SWOT إلى إجراء أول مسح عالمي على الإطلاق للمياه السطحية للأرض وتوفير قياسات مفصلة لكيفية تغير المسطحات المائية مع مرور الوقت.

س: كيف تقوم SWOT بجمع البيانات حول ارتفاعات سطح البحر؟

ج: تقوم SWOT، المجهزة بجهاز مقياس التداخل الراداري (KaRIn) على نطاق Ka، بجمع قياسات ارتفاع السطح عن طريق ارتداد نبضات الرادار عن سطح الماء.

س: ما هي التطبيقات التي يمكن أن تستفيد من بيانات SWOT؟

ج: ستعمل بيانات SWOT على تطوير الأبحاث في فهم تأثيرات تغير المناخ، والمساعدة في الاستجابة للكوارث والإدارة البيئية، والمساهمة في تخطيط موارد المياه.