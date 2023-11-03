جامعة سوينبورن للتكنولوجيا توسع الشراكة العلمية مع مرصد كيك

دخلت جامعة سوينبورن للتكنولوجيا التاريخ عندما أصبحت أول منظمة غير أمريكية تنضم إلى مرصد WM Keck المرموق في هاواي كشريك علمي. ستفيد هذه الشراكة الرائدة باحثي سوينبرن بشكل كبير، حيث تضاعف عدد ليالي المراقبة وتمنحهم صوتًا في تحديد أولويات العلوم والتكنولوجيا للمرصد. علاوة على ذلك، فإنه سيمكن سوينبرن من تعزيز خبرتها في التقنيات المتطورة من خلال مشاريع تطوير الأجهزة والبرمجيات الجديدة.

يعتمد التعاون مع مرصد كيك على شراكة سوينبرن الطويلة التي دامت 15 عامًا مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، مما أدى إلى مجموعة من الإنجازات العلمية الرائعة. قدم باحثو سوينبرن مساهمات رائدة مثل الكشف عن الأعمال الداخلية للمجرات الأولية باستخدام التلسكوب الكوني، والكشف عن تلوث الفضاء الناجم عن ولادة نجوم جديدة، واكتشاف أحفورة من الانفجار الكبير بمساعدة تلسكوب عملاق.

تشتهر سوينبرن بأبحاثها ذات المستوى العالمي في علم الفلك والفيزياء الفلكية، وهي في طليعة قطاع الفضاء والفضاء سريع النمو، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040. ومن خلال الاستفادة من مرافقهم المتطورة، كان علماء الفلك في سوينبرن رائدين في مجال العمل عن بعد تشغيل التلسكوبات والتحكم بها من غرفة التحكم على بعد أكثر من 9000 كيلومتر، وذلك بفضل التبرع السخي من صندوق إيريك أورموند بيكر الخيري.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة العلمية الجديدة مع مرصد كيك إلى تعزيز مكانة سوينبرن وتأثيرها بشكل كبير في قيادة المساعي العلمية عالية التأثير في العقد القادم. وأعربت نائبة رئيس جامعة سوينبرن ورئيسها، البروفيسور باسكال كويستر، عن سعادتها قائلة: "سيساعد هذا الاتفاق التاريخي على تأمين مستقبل أستراليا كشركة رائدة عالميًا في علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء".

ومع توسيع إمكانية الوصول إلى ليالي المراقبة، سيتولى علماء الفلك في سوينبرن أدوارًا قيادية في البرامج العلمية عالية التأثير. ومن خلال التعاون مع المؤسسات المتميزة والعلماء الموقرين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة كاليفورنيا، وناسا، وجامعة هاواي، وخارجها، سيقودون اكتشافات المشهد العلمي في المستقبل.

وأضاف المدير المؤقت لمرصد كيك، ريتش ماتسودا: "يسعدنا أن نرحب بجامعة سوينبورن للتكنولوجيا كشريك علمي. تتوافق قيمهم ورؤيتهم والتزامهم بخدمة مجتمع علم الفلك العالمي بشكل وثيق مع مهمتنا. معًا، نتطلع إلى الشروع في مسعى مثير للكشف عن المعرفة الأساسية حول الكون الذي لم يتم اكتشافه بعد.

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا، صاحبة السعادة كارولين كينيدي، بالشراكة الجديدة في رسالة فيديو، أقرت بالتعاون الدائم بين أستراليا والولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء. وأعربت عن تطلعها للاكتشافات الرائدة التي ستنتج عن هذه الشراكة الاستثنائية.

الأسئلةالشائعة

1. ما أهمية انضمام جامعة سوينبورن للتكنولوجيا إلى مرصد كيك؟

أصبحت جامعة سوينبرن للتكنولوجيا أول منظمة خارج الولايات المتحدة تنضم إلى مرصد WM Keck كشريك علمي. لا تؤدي هذه الشراكة إلى مضاعفة عدد ليالي المراقبة للباحثين في سوينبرن فحسب، بل تمنحهم أيضًا رأيًا في تحديد أولويات العلوم والتكنولوجيا للمرصد.

2. ما هي بعض الإنجازات العلمية التي حققها باحثو سوينبرن في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية؟

قدم باحثو سوينبرن مساهمات ملحوظة في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الأعمال الداخلية للمجرات الأولية، وتحديد تلوث الفضاء الناجم عن النجوم المتكونة حديثًا، واكتشاف حفرية من الانفجار الكبير.

3. كيف ستفيد هذه الشراكة سوينبرن ومستقبل علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء في أستراليا؟

إن توحيد الجهود مع مرصد كيك سيعزز بشكل كبير فرص سوينبرن لقيادة البرامج العلمية المؤثرة. ستعمل هذه الشراكة على تأمين مكانة أستراليا كشركة رائدة عالميًا في علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء، مما يساهم في قطاع الفضاء والفضاء المتنامي في البلاد، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040.

4. كيف سيعمل علماء الفلك في سوينبرن على تشغيل التلسكوبات عن بعد؟

وقد طور علماء الفلك في سوينبيرن غرفة تحكم على بعد أكثر من 9000 كيلومتر من المرصد، مما يسمح لهم بتشغيل التلسكوبات عن بعد.

5. من يشارك أيضًا في هذا التعاون؟

سيعمل باحثو سوينبرن جنبًا إلى جنب مع علماء ومؤسسات مرموقة مثل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة كاليفورنيا، وناسا، وجامعة هاواي، وغيرها لقيادة الجيل القادم من الاكتشافات الكبرى في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية.