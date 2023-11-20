دراسة جديدة تكشف سلوك الصيد الرائع لأسود البحر

سلط مقطع فيديو حديث يظهر أسد بحر يقاتل أخطبوطًا قبالة ساحل نانايمو بكندا، ضوءًا جديدًا على سلوك الصيد المعقد لهذه الحيوانات المفترسة البحرية. وعثرت ليندساي براينت، التي تسبح بانتظام في المنطقة، على هذا اللقاء المثير. في البداية، ظن براينت أن أسد البحر متشابك في شيء ما، وبدأ في تسجيل التفاعل. فقط بعد مراجعة اللقطات لاحقًا أدركت أنه كان صراعًا شديدًا بين أسد البحر والأخطبوط.

وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على موقع يوتيوب، يمكن رؤية أسد البحر وهو يتدحرج بقوة مع الأخطبوط، مستخدمًا مناورات مراوغة لتجنب الوقوع في شرك أذرع الأخطبوط الثمانية. وأوضح أندرو ترايتس، الباحث في الثدييات البحرية في جامعة كولومبيا البريطانية، أن ابتلاع الأخطبوط بالكامل مهمة صعبة بالنسبة لأسود البحر. يتمتع الأخطبوط بالقدرة على مقاومة البلع عن طريق استخدام ذراعيه للقبض على رأس أسد البحر، مما قد يسبب الاختناق.

للتغلب على هذه العقبة، تستخدم أسود البحر تقنية صيد استراتيجية. وكشفت ترايتس أن أسود البحر تعض على ذراع واحدة من الأخطبوط في كل مرة، وتبذل قوة كافية لتمزيق الذراع. وهذا يسمح لهم باستهلاك الفريسة دون التعرض لخطر الاختناق. ومن المثير للاهتمام أن أسود البحر تؤدي هذه التقنية على سطح الماء، حيث يمكنها توليد عزم دوران أكبر في الهواء منه تحت الماء.

اللقاء الرائع بين أسد البحر والأخطبوط قدم ليندساي براينت تجربة سباحة فريدة حقًا. ووصفتها بأنها "رؤية مرة واحدة في العمر"، وشاركت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، تاركة المشاهدين مفتونين بالصراع الشديد بين مخلوقين هائلين في المحيط.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يعض أسود البحر على ذراع واحدة عند صيد الأخطبوط؟

ج: يعض أسود البحر على ذراع واحدة في كل مرة لتجنب الاختناق. من خلال تمزيق ذراعهم، يمكنهم أكل الفريسة دون المخاطرة بأن يمسك الأخطبوط برأسهم.

س: أين حدث لقاء أسد البحر والأخطبوط؟

ج: حدث اللقاء قبالة ساحل نانايمو بكندا بالقرب من جزيرة فانكوفر.

س: من سجل الفيديو؟

ج: التقطت ليندسي براينت، التي تسبح بانتظام في المنطقة، لقطات رائعة لمعركة أسد البحر والأخطبوط.