حقبة جديدة لإنتاج المغنيسيوم المستدام: استكشاف منظورات دورة الحياة

لقد برز المغنيسيوم، المشهور بخصائصه الخفيفة والمتينة، باعتباره المرشح الأوفر حظًا في عالم الهندسة الخضراء. مع تطبيقات واسعة النطاق في صناعة السيارات، والنقل بالسكك الحديدية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وإنتاج الفضاء الجوي، توفر هذه المادة متعددة الاستخدامات حلولاً واعدة لصناعات القرن الحادي والعشرين.

في الصين، كانت عملية بيدجون هي الطريقة السائدة لإنتاج المغنيسيوم. ومع ذلك، فإن هذه التقنية تطرح تحديات بيئية بسبب توليد كميات كبيرة من غازات الدفيئة (GHG) وارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري. ونتيجة لذلك، شرع فريق من الباحثين من الصين في تقييم دورة الحياة (LCA) لتقييم استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بعملية بيدجون وخمس طرق بديلة.

استخدمت الدراسة، التي أجريت في مقاطعة فوجو، أكبر موقع لإنتاج المغنيسيوم في الصين، نموذج دورة الحياة من المهد إلى البوابة. ومن خلال الاستفادة من العمليات التقنية المحلية وبيانات الإنتاج، اكتسب الباحثون رؤى عميقة حول الحفاظ على الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في عملية إنتاج المغنيسيوم.

وكانت أبرز النتائج هي تحديث استهلاك الطاقة وقيم انبعاثات الغازات الدفيئة لعملية بيدجون الحالية في فوجو، حيث بلغت 6.38 × 105 ميجا جول و39.3 طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، على التوالي. تعتبر هذه الأرقام، المستمدة من قاعدة البيانات الصينية، بمثابة معيار حاسم لتحديد حصص الكربون داخل صناعة المغنيسيوم المحلية.

تضمنت إحدى الطرق البديلة التي تمت دراستها استخدام المغنسيت المهجور كمادة خام وغاز فرن فحم الكوك المنبعث من مصانع الصلب كوقود. وأظهر هذا النهج أداءً اقتصاديًا متفوقًا من حيث تكاليف انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة تحويل موارد الكربون، إلى المساهمة برؤى قيمة في التنمية المستدامة لصناعات المغنيسيوم. علاوة على ذلك، فإنه يسعى إلى توجيه عمليات صنع القرار في اختيار المسار، بما يتماشى مع أهداف الصين المتعلقة بذروة الكربون وحياد الكربون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي عملية البيدجون؟

ج: إن عملية بيدجون هي طريقة تخفيض حراري تتضمن استخدام الدولوميت المكلس والفيروسيليكون لإنتاج المغنيسيوم.

س: ما هي التحديات المرتبطة بعملية بيدجون؟

ج: تولد عملية بيدجون كميات كبيرة من الغازات الدفيئة (GHG) وتعتمد على استهلاك كبير للوقود الأحفوري.

س: ما هو الأسلوب البديل المذكور في الدراسة؟

ج: تتضمن الطريقة البديلة التي تم استكشافها في الدراسة استخدام المغنسيت المهجور كمادة خام وغاز فرن فحم الكوك المنبعث من مصانع الصلب كوقود.

س: ما هي أهداف الدراسة؟

ج: تهدف الدراسة إلى تعزيز التنمية المستدامة في صناعات المغنيسيوم وتقديم التوجيه لاختيار المسار بما يتماشى مع أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون في الصين.