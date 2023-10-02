علماء الأحياء يدرسون حقيقيات النوى الميكروبية في البحيرات الحرارية الأرضية القاسية

يجري علماء الأحياء من جامعة سيراكيوز أبحاثًا لفهم كيفية ازدهار حقيقيات النوى الميكروبية في الظروف القاسية للبحيرات الحرارية الأرضية. حقيقيات النوى هي كائنات حية لها نواة وعضيات أخرى مرتبطة بغشاء. وهي تشكل جزءًا كبيرًا من التنوع البيولوجي على الأرض، حيث يقدر عددها بـ 8.7 مليون نوع. الطلائعيات، وهي كائنات دقيقة وحيدة الخلية، هي مجموعة رئيسية من حقيقيات النوى، وتساعد دراستها على فهم تطور أشكال الحياة المعقدة.

أجرى الباحثون من قسم علم الأحياء بجامعة سيراكيوز، بقيادة أنجيلا أوليفريو، الأستاذ المساعد في علم الأحياء، بحثًا ميدانيًا في متنزه لاسين البركاني الوطني في كاليفورنيا، المعروف بأكبر بحيرة للطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة. البحيرة شديدة الحرارة (~52 درجة مئوية/124 درجة فهرنهايت) وحمضية (الرقم الهيدروجيني ~2)، مما يوفر بيئة فريدة لدراسة محبي التطرف.

Polyextremophiles هي كائنات حية تكيفت مع العديد من الظروف القاسية. من خلال تحليل الدراسات السابقة على حقيقيات النوى الميكروبية في البيئات القاسية، اكتشف الباحثون أن سلالات معينة من الأميبات كانت موجودة بشكل متكرر في البيئات ذات درجة الحرارة العالية. قادتهم هذه النتيجة إلى دراسة هذه الأميبات للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تكيف الخلايا حقيقية النواة مع الحرارة الشديدة.

تم اكتشاف وجود إحدى الأميبا، وهي T. thermoacidophilus، بكثرة في بحيرة الطاقة الحرارية الأرضية في منتزه لاسين الوطني. ومع ذلك، لا توجد بيانات جينومية عن هذا الكائن الحي. سافر الباحثون إلى الحديقة لدراسة T. thermoacidophilus والبحث عن حقيقيات النوى الأخرى المحبة للظروف القاسية. وقاموا بجمع عينات المياه من البحيرة باستخدام أداة متخصصة ونقلها مرة أخرى إلى المختبر لمزيد من التحليل.

يقوم الفريق حاليًا بعزل خلايا مفردة من العينات لتسلسل الجينوم وتوصيف الأميبات باستخدام الفحص المجهري. ويأمل الباحثون أن تساهم النتائج التي توصلوا إليها في فهم أفضل لكيفية تكيف حقيقيات النوى مع البيئات القاسية وربما تكشف عن أنواع البيئات في الكون التي يمكن أن تدعم الحياة.

مصادر:

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- اتصالات الطبيعة