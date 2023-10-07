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أظهرت دراسة جديدة أن السمات الفريدة ساعدت الثدييات على النجاة من الانقراض الجماعي

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 7، 2023
أظهرت دراسة جديدة أن السمات الفريدة ساعدت الثدييات على النجاة من الانقراض الجماعي

على عكس المعتقدات السابقة، فإن الثدييات التي نجت من الانقراضات الجماعية الماضية لم تكن دائمًا عامة؛ كان للعديد منهم سمات فريدة ساعدتهم على البقاء، مما دفع إلى إعادة تقييم الأنماط التطورية.

عندما ضرب كويكب الأرض قبل 66 مليون سنة، أدى إلى انقراض جماعي مدمر. لقد انقرضت الديناصورات (باستثناء عدد قليل من الطيور)، بالإضافة إلى الكثير من الثدييات. لكن بعض الثدييات الصغيرة نجت، مما أرسى الأساس لجميع الثدييات الموجودة على قيد الحياة اليوم.

لعقود من الزمن، افترض العلماء أن الثدييات وأقاربها الذين نجوا من الأوقات الصعبة (مثل تلك التي حدثت أثناء الانقراض الجماعي) نجحوا في ذلك لأنهم كانوا من عامة الناس الذين كانوا قادرين على تناول أي شيء تقريبًا والتكيف مع أي شيء تفرضه عليهم الحياة. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Ecology and Evolution إلى أن هذا الافتراض قد لا يكون دقيقًا تمامًا.

قامت الدراسة، التي قادها كين أنجيلشيك، عالم الثدييات القديمة في المتحف الميداني، بالتحقيق في شجرة عائلة الثدييات من خلال الانقراضات الجماعية المتعددة. ووجد الباحثون أن الأنواع التي نجت لم تكن عامة كما كان يعتقد سابقا. وبدلاً من ذلك، امتلكوا سمات جديدة ومختلفة من المحتمل أنها لعبت دورًا حاسمًا في بقائهم على قيد الحياة.

وفقًا لأنجيلشيك، "إن الأشخاص الذين نجوا في كثير من الأحيان بدوا معممين بعد فوات الأوان، عند مقارنتهم بأحفادهم اللاحقين. لقد كانت في الواقع حيوانات متقدمة جدًا بالنسبة لعصرها، مع سمات جديدة ربما ساعدتها على البقاء ووفرت لها المرونة التطورية.

وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن الثدييات الصغيرة التي تأكل الحشرات تميل إلى أن تكون السلالات التي نجت من الانقراض الجماعي. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يتوسع في هذه الفكرة من خلال الإشارة إلى أن نقاط الاشتباك العصبي الأكبر حجمًا، وهي مجموعة الحيوانات التي تنتمي إليها الثدييات، لديها أيضًا القدرة على البقاء على قيد الحياة خلال أحداث الانقراض.

قام الباحثون بفحص شجرة عائلة السينابسيد وحددوا أنه في مراحل معينة من التطور، لم تكن الأنواع الصغيرة وغير المتخصصة فقط هي التي نجت. تمكنت أيضًا بعض نقاط الاشتباك العصبي الأكبر حجمًا ذات الخصائص الفريدة من البقاء والازدهار.

على سبيل المثال، كان لدى العديد من الثدييات من زمن الديناصورات هياكل أسنان تسمح لها بقطع الفريسة، في حين كان لدى عدد قليل منها هياكل أسنان يمكن أن تطحن بالإضافة إلى القطع. كانت هياكل الأسنان الأكثر تخصصًا هذه ستمنحهم ميزة في أوقات ندرة الغذاء، مما يمكنهم من تناول مجموعة متنوعة من الطعام.

وبشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على أهمية النظر في السمات والخصائص الجديدة عند دراسة تطور الثدييات. إنه يتحدى فكرة أن العموميين هم الوحيدون القادرون على النجاة من الانقراض الجماعي، ويشير إلى أن السمات الفريدة يمكن أن توفر القدرة على التكيف اللازمة للبقاء.

مصادر:
- بيئة الطبيعة والتطور: [أدخل عنوان URL للمجلة هنا]

By غابرييل بوتا

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