النجاة من الانقراض الجماعي: سمات جديدة أساسية لنجاح الثدييات

تحدت دراسة حديثة الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الحيوانات المعممة أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من الانقراض الجماعي. وجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في المتحف الميداني وكلية كولومبيا في شيكاغو، أن السمات الجديدة والمختلفة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في بقاء الأنواع بعد الأحداث الكارثية.

لقد كانت فكرة "بقاء الحيوانات غير المتخصصة" سائدة لعقود من الزمن، مما يشير إلى أن الحيوانات العامة التي يمكنها التكيف مع البيئات المختلفة ومصادر الغذاء هي أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة بعد أحداث الانقراض. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الأنواع الباقية كانت في الواقع متقدمة جدًا بالنسبة لعصرها، وتمتلك سمات جديدة ربما ساعدت في قدرتها على التكيف والبقاء على قيد الحياة.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، اكتشف الباحثون أنه لم تكن الحشرات الصغيرة العامة هي التي نجت من الانقراض الجماعي، بل الأنواع ذات الخصائص الفريدة. وتشير الافتراضات السابقة إلى أن الحيوانات العامة الصغيرة ستكون الأكثر مرونة، حيث يمكنها الاختباء والتغذية على أي شيء متاح. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الحيوانات المتخصصة ذات الاحتياجات الغذائية والتكيفات المحددة لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

قام الباحثون ببناء شجرة عائلة واسعة النطاق من المشابك العصبية، وهي مجموعة الحيوانات التي تضم الثدييات، لدراسة تاريخها التطوري من خلال الإشعاعات الكبرى والانقراض الجماعي. ومن خلال تحليل المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي وحجم الجسم، اكتشفوا أن المشابك العصبية الأكبر حجمًا هي في الغالب الناجية، مما يدحض فكرة "بقاء الكائنات الصغيرة وغير المتخصصة".

وكشف المزيد من التحليل أن العديد من الثدييات الباقية كانت تتمتع بخصائص أحدث وأكثر حداثة، مثل الأسنان المتخصصة لتقطيع وطحن الفرائس. زودتهم هذه السمات الفريدة بالمرونة التطورية التي سمحت لهم بالازدهار في البيئات المتغيرة.

تتحدى هذه الدراسة الافتراضات السابقة وتسلط الضوء على أهمية النظر في مجموعة واسعة من السمات والخصائص عند دراسة بقاء الأنواع أثناء الانقراض الجماعي. تشير النتائج إلى أن التكيف والابتكار قد يلعبان دورًا أكثر أهمية في نجاح الأنواع مما كان يُعتقد سابقًا.

مصادر:

- دراسة نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution بقلم كين أنجيلشيك: ماك آرثر أمين علم الثدييات القديمة في المتحف الميداني

- دراسة أجراها ديفيد جروسنيكل، الأستاذ المساعد في معهد أوريغون للتكنولوجيا