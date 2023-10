تطبيق المبادئ التطورية على الأنظمة غير الحية

By

وقد اقترح فريق من العلماء والفلاسفة أن نظرية التطور لداروين، والتي تعتمد على الانتقاء الطبيعي، قد تنطبق أيضًا على الأنظمة غير الحية. ويشيرون إلى أن الأنظمة المختلفة، مثل المعادن، والتغيرات داخل النجوم، والأعاصير، تتكون من مكونات متعددة يمكن أن تجتمع معًا بطرق مختلفة. تستمر بعض هذه التكوينات، بينما لا يستمر البعض الآخر.

ويرى الباحثون أن استمرار بعض الأشكال في الأنظمة غير الحية تحكمه ضغوط الاختيار، على غرار مبدأ "البقاء للأصلح" في نظرية التطور الداروينية. ويعتقدون أن هذا الاقتراح يمتد إلى الأنظمة الثابتة مثل المعادن، بالإضافة إلى الأنظمة الديناميكية مثل الأعاصير والنجوم وحتى الحياة نفسها. قبل عملهم، لم يكن هناك قانون يشرح التعقيد المتزايد الذي لوحظ في الأنظمة الحية وغير الحية مع مرور الوقت.

في دراستهم المنشورة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، حدد الباحثون ثلاثة ضغوط اختيار تنطبق على الأنظمة المتطورة: الاستقرار، والجدة، والقدرة على مواصلة العمليات الأساسية. يقترحون أن المعلومات الوظيفية للنظام تزداد إذا خضعت العديد من التكوينات المختلفة للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر.

يعتقد المؤلفون أن هذا القانون الجديد يوفر منظورًا وظيفيًا للكون. فهو يؤكد على العلاقات المهمة، مثل كيفية ظهور وظائف جديدة استجابةً للميزات البيئية الجديدة. وهذا يثير أسئلة استبطانية حول تطور محيطنا الحيوي والوظائف التي نعززها أو ندمرها.

في حين أن بعض الخبراء، مثل البروفيسور ميلان سيركوفيتش، يعتبرون هذا العمل بمثابة إضافة قيمة إلى علم الأحياء الفلكي، وعلوم النظم، ونظرية التطور، فإن آخرين، بما في ذلك البروفيسور مارتن ريس، متشككون. يرى ريس أن ظهور مواد وبيئات وهياكل مختلفة في العالم غير الحي لا يتطلب بالضرورة مبدأ أساسيًا جديدًا مشابهًا للاختيار الدارويني.

