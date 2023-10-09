اكتشف الجيولوجي صفيحة تكتونية غير معروفة سابقًا تسمى بونتوس

حقق عالم جيولوجي من جامعة أوتريخت اكتشافًا رائدًا من خلال إعادة بناء صفيحة تكتونية لم تكن معروفة سابقًا تسمى بونتوس والتي كان حجمها في السابق ربع حجم المحيط الهادئ. تم التنبؤ بوجود اللوحة منذ أكثر من عقد من الزمن بناءً على الأجزاء الموجودة في أعماق عباءة الأرض، والآن أعادت سوزانا فان دي لاجمات بناء اللوحة من خلال البحث الميداني في مناطق مختلفة مثل اليابان وبورنيو والفلبين.

من خلال دراسة الأحزمة الجبلية في هذه المناطق، وجد فان دي لاجيمات دليلاً على أن بقايا المحيطات في شمال بورنيو تنتمي إلى صفيحة بونتوس المشتبه بها منذ فترة طويلة. لقد أعادت الآن بناء اللوحة بأكملها وأطلقت عليها اسم بونتوس. يعد فهم تحركات الصفائح التكتونية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التاريخ الجيولوجي والتغيرات المناخية للكوكب. لقد شكلت تحركات هذه الصفائح الجغرافيا القديمة للكوكب وأثرت على توزيع المعادن النادرة.

يُعتقد أن صفيحة بونتوس كانت موجودة منذ 120 مليون سنة في المحيط الهادئ القديم، ويجب أن تكون مفصولة عن صفائح المحيط الهادئ المعروفة بمنطقة اندساس كبيرة في غرب المحيط الهادئ. قدمت أبحاث فان دي لاجيمات أدلة مستقلة لهذه الفرضية. تم العثور على آثار لوحة بونتوس ليس فقط في شمال بورنيو ولكن أيضًا في جزيرة بالاوان في غرب الفلبين وفي بحر الصين الجنوبي.

تم التنبؤ بوجود بونتوس بناءً على الإشارات الزلزالية والاضطرابات في عباءة الأرض الناجمة عن الصفائح المندسة. ويمكن ملاحظة هذه الاضطرابات عندما تلتقط أجهزة قياس الزلازل إشارات من الزلازل. تشير الشذوذات في الوشاح إلى وجود شظايا من الصفائح القديمة. وقد أضافت أبحاث فان دي لاجمات إلى فهم تكتونية الصفائح وسلطت الضوء على التاريخ الجيولوجي للمنطقة.

المصادر: جامعة أوتريخت، أبحاث جوندوانا