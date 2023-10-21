وجد الباحثون أوجه تشابه بين الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل

اكتشف الباحثون في جامعة طوكيو أوجه تشابه مذهلة بين السلوك الإحصائي لتكرار الدفقات الراديوية السريعة (FRBs) والزلازل. الدفقات الراديوية السريعة هي عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو التي تنشأ من خارج مجرتنا وتستمر عادةً لبضعة أجزاء من الثانية. ومع ذلك، فقد لاحظ علماء الفلك أيضًا انفجارات أقصر بألف مرة.

قامت الدراسة التي أجراها عالما الفيزياء الفلكية تومونوري توتاني ويويا تسوزوكي من جامعة طوكيو بتحليل مجموعة بيانات مكونة من 7000 دفقة من ثلاثة مصادر متكررة للتدفقات الراديوية السريعة. وتم جمع البيانات باستخدام التلسكوبات مثل مرصد أريسيبو في بورتوريكو، والتلسكوب الكروي ذو الفتحة الخمسمائة متر في جنوب غرب الصين. يقع أحد المصادر، FRB20121102A، على بعد أكثر من ثلاثة مليارات سنة ضوئية، وكان أول مكرر FRB يتم اكتشافه.

ووجد الباحثون أن أوقات وصول الدفقات من FRB20121102A أظهرت درجة عالية من الارتباط، مع وصول العديد من الدفقات في غضون ثانية واحدة من بعضها البعض. تلاشت هذه العلاقة على فترات زمنية أطول، حيث وصلت الدفقات التي تفصل بينها أكثر من ثانية بشكل عشوائي. يشبه هذا السلوك الطريقة التي تنتج بها الزلازل هزات ارتدادية ثانوية بعد الهزة، ولكنها تصبح غير قابلة للتنبؤ بها بمجرد مرور حلقة الهزات الارتدادية.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن معدل "التوابع" للتدفقات الراديوية السريعة يتبع قانون أوموري-أوتسو، الذي يميز حدوث الهزات الارتدادية للزلزال على الأرض. ووجدوا أن كل انفجار لديه فرصة تتراوح بين 10% إلى 50% لإحداث هزة ارتدادية، اعتمادًا على مصدره. ومن المثير للاهتمام أن الاحتمال ظل ثابتًا حتى عندما زاد نشاط الدفقات الراديوية السريعة فجأة في حلقة معينة.

في حين أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل - طاقات الدفقات الراديوية السريعة المرتبطة بالوقت غير مرتبطة تمامًا - يعزو الباحثون هذا التناقض إلى النطاق الديناميكي المحدود في بيانات الدفقات الراديوية السريعة مقارنة بالزلازل.

تعتمد هذه النتائج على الأبحاث السابقة التي أجراها علماء الفلك في الصين في عام 2018، والذين أظهروا أنه يمكن وصف توزيع الطاقة للتدفقات الراديوية السريعة باستخدام قانون زلزال جوتنبرج-ريختر.

يفتح البحث آفاقًا لمزيد من الاستكشاف لخصائص المادة النووية في النجوم النيوترونية، مما قد يوفر نظرة ثاقبة حول أصل الدفقات الراديوية السريعة. ونشرت الدراسة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

مصادر:

- وجد باحثون من جامعة طوكيو أوجه تشابه بين الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية