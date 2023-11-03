الضوء: محفز مفاجئ للتبخر وآثاره المحتملة

قد يكون لتبخر الماء السائل، وهو عملية فيزيائية مدروسة جيدًا على الأرض، عامل مثير للدهشة: الضوء نفسه. ألقت التجارب الأخيرة التي أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الضوء على مصدر جديد تمامًا للتبخر يمكن أن يكون له تأثير تحويلي أكبر على الماء السائل من الحرارة وحدها. يتحدى هذا الاكتشاف الفهم الحالي لدورة المياه ويفتح إمكانيات جديدة لمختلف المجالات العلمية.

تاريخيًا، تُعزى عملية تبخر الماء إلى الحرارة. ومع ذلك، فإن التناقضات في معدلات تبخر الماء حيرت علماء الرياضيات والعلماء في السنوات الأخيرة. وفي دراسة أجريت عام 2022، لاحظ الباحثون معدل تبخر تجاوز الحد الحراري للماء السائل بنسبة 278 بالمئة.

في البداية، شكك الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هذه النتائج، وشرعوا في استكشاف تفسيرات بديلة. ومن خلال تجاربهم، اكتشفوا أن الضوء، في غياب الحرارة، يمكن أن يحفز تبخر الماء السائل. وهذا الكشف مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه من المعروف أن الماء يمتص الحرارة في المقام الأول، وليس الضوء. وهذا ما يفسر قدرة ضوء الشمس على اختراق أعماق المحيط عندما تكون المياه صافية، مما يسمح لنا برؤية قاع المحيط من الأعلى.

ووجد الباحثون أنه من خلال توجيه الأضواء الملونة على مادة هيدروجيل مملوءة بالماء، يمكنهم قياس كمية الماء المفقودة من خلال التبخر. كانت الأضواء المستخدمة محمية من انبعاث الحرارة، ومع ذلك فقد تسببت في حدوث تكثيف على المادة.

ونظرًا للأهمية المحتملة لهذا الاكتشاف، فقد أطلق الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على هذه الظاهرة اسم "التأثير الجزيئي الضوئي". إذا كان الضوء بدون حرارة يمكن أن يؤدي بالفعل إلى التبخر، فإن لذلك آثارًا عميقة على مجالات مثل تحلية المياه. ومن الممكن أن يؤدي تسخير هذه المعرفة إلى عمليات تحلية مياه أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، وربما مضاعفة إنتاجيتها الحالية ثلاث مرات أو أربع مرات.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يحفز الضوء التبخر؟

ج: اكتشف الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الضوء وحده، في غياب الحرارة، يمكن أن يسبب تبخر الماء السائل. في حين أن الماء يمتص الطاقة الحرارية في المقام الأول، تشير هذه الدراسة إلى أنه يمكنه أيضًا امتصاص الضوء، مما يؤدي إلى تأثير التبخر عند تعرضه لأطوال موجية محددة من الضوء.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: هذه النتيجة تتحدى الفهم التقليدي لتبخر الماء، مما يؤدي إلى إعادة تقييم دورة المياه. علاوة على ذلك، فإنه يقدم فرصًا جديدة لتحسين عمليات تحلية المياه، مما قد يجعلها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

س: هل هناك جهود مستمرة للتحقق من صحة هذه النتائج؟

ج: نعم، لقد بدأ باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالفعل التعاون مع خبراء آخرين لتأكيد نتائجهم ومواصلة استكشافها. وتدرس فرق بحثية أخرى أيضًا محاولات تكرار النتائج، مما يضمن التدقيق والتحقق المستقل من هذا الاكتشاف الرائد.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على نماذج تغير المناخ؟

ج: من خلال تعزيز فهمنا للتبخر، فإن هذا الاكتشاف لديه القدرة على تحسين نمذجة تغير المناخ. يمكن أن تساهم النتائج في تنبؤات وتقييمات أكثر دقة لدورة المياه وتأثيرها على أنماط المناخ العالمي.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من التفاصيل حول هذا البحث؟

ج: تم نشر الدراسة التي أجراها باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS).