يكشف لقاء لوسي ميشن مع دينكينيش عن نظام ثنائي مفاجئ

في أول مواجهة رائدة، تجاوزت مهمة لوسي التابعة لناسا مؤخرًا دينكينيش، وهي صخرة فضائية صغيرة تقع في حزام الكويكبات الرئيسي. ومع ذلك، فإن ما اعتقده العلماء في الأصل أنه كويكب فردي، تبين أنه نظام ثنائي، مما يضيف تطورًا غير متوقع للمهمة.

أعرب كيث نول، عالم مشروع لوسي من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، عن سعادته بهذا الاكتشاف، قائلاً: "حقيقة أنهما اثنان تجعل الأمر أكثر إثارة". يحمل هذا النظام الثنائي أوجه تشابه مع الكويكب الثنائي ديديموس القريب من الأرض وقمره ديمورفوس، الذي لاحظته مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج التابعة لناسا في عام 2022. ومع ذلك، هناك اختلافات مثيرة للاهتمام سيبحثها الباحثون بشكل أكبر.

تهدف لوسي، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، إلى استكشاف كويكبات طروادة، وهي أجرام سماوية تدور حول كوكب المشتري. ومن خلال دراسة هذه الآثار من النظام الشمسي المبكر، تأمل ناسا في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور جوارنا الكوني.

على الرغم من أن دينكينيش ليس كويكب طروادة، إلا أن التحليق بالقرب منه كان بمثابة اختبار حاسم لنظام التتبع النهائي للوسي. نجحت المركبة الفضائية في تتبع الكويكب بشكل مستقل أثناء المواجهة عالية السرعة، مما يدل على فعالية النظام. ووصف توم كينيدي، مهندس التوجيه والملاحة في شركة لوكهيد مارتن، سلسلة الصور التي تم التقاطها أثناء التحليق بأنها "رائعة"، مشددًا على أن أداء النظام كان جيدًا بشكل استثنائي.

بصرف النظر عن اختبار نظام التتبع، قامت لوسي أيضًا بجمع بيانات قيمة حول دينكينيش. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكويكب الأكبر يبلغ عرضه حوالي 0.5 ميل (790 مترًا) عند أوسع نقطة له، بينما يبلغ عرض الكويكب الأصغر حوالي 0.15 ميلًا (220 مترًا). ومع ذلك، لا يزال العلماء ينتظرون المزيد من البيانات لتحسين هذه التقديرات.

بعد مواجهتها مع دينكينيش، ستعود لوسي إلى الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية التي ستدفعها نحو وجهتها التالية، حزام الكويكبات الرئيسي 52246 دونالدجوهانسون. من المقرر أن يتم هذا الطيران القادم في عام 2025، وتشمل مهمة لوسي النهائية استكشاف كوكب المشتري طروادة، ومن المتوقع أن يكون أول موعد له في عام 2027.

أدت إضافة دينكينيش إلى قائمة أهداف المهمة إلى زيادة إجمالي عدد الكويكبات من سبعة إلى أحد عشر، مما ترك هال ليفيسون، الباحث الرئيسي للمهمة، في حالة من الرهبة. "لقد ارتقت دينكينيش بالفعل إلى مستوى اسمها؛ وأشار ليفيسون إلى أن هذا أمر رائع. أدى الاكتشاف غير المتوقع للنظام الثنائي إلى زيادة الأهمية العلمية لمهمة لوسي، ويعد باكتشافات أكثر إثارة في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

ما هي مهمة لوسي؟

وتهدف مهمة لوسي، التي أطلقتها وكالة ناسا في أكتوبر 2021، إلى دراسة كويكبات طروادة، وهي صخور فضائية تدور حول كوكب المشتري وهي من بقايا النظام الشمسي المبكر.

ماذا كشف اللقاء مع دينكينيش؟

كشف اللقاء مع دينكينيش، الذي كان يُعتقد في البداية أنه كويكب واحد، أنه في الواقع نظام ثنائي يتكون من كويكبين يدوران حول بعضهما البعض.

كيف تتعقب لوسي الكويكبات أثناء التحليق؟

تستخدم لوسي نظام تتبع طرفي يسمح للمركبة الفضائية بتتبع الكويكبات بشكل مستقل أثناء التحليق عالي السرعة، مثل اللقاء مع دينكينيش.

ماذا سيكون هدف لوسي القادم؟

بعد مواجهتها مع دينكينيش، ستعود لوسي إلى الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية، والتي ستدفعها نحو هدفها التالي، الحزام الرئيسي للكويكب 52246 دونالدجوهانسون.

متى ستصل لوسي إلى كوكب المشتري طروادة؟

ومن المتوقع أن تصل لوسي إلى كوكب المشتري طروادة، وهي مجموعة من الكويكبات التي تشترك في مدار كوكب المشتري، في عام 2027، بعد سلسلة من التحليق والملاحظات العلمية.