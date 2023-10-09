هل تقترب الأرض من التحول المناخي؟

تشير دراسة حديثة إلى أن الارتفاع في مستويات غاز الميثان في الغلاف الجوي للأرض على مدى السنوات الـ 17 الماضية يمكن أن يكون علامة على حدوث حدث مناخي أكبر. وتذكرنا هذه الزيادة في غاز الميثان بـ "أحداث النهاية" الماضية التي تمثل نهاية العصور الجليدية. يمر مناخ الأرض بدورات من فترات جليدية طويلة وباردة تليها فترات بين جليدية أقصر وأكثر دفئًا. تحدث هذه الدورات على مدى آلاف السنين.

حاليًا، نحن في مرحلة ما بين العصور الجليدية من العصر الجليدي الرباعي، الذي بدأ منذ حوالي 2.5 مليون سنة. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن التغيير قد يكون جاريا. ويشبه الارتفاع في مستويات الميثان منذ عام 2006 الأنماط التي شوهدت في بداية انتهاء الأنهار الجليدية السابقة.

الميثان هو أحد غازات الدفيئة القوية التي يمكن أن تحبس الحرارة في الغلاف الجوي. في حين أن غالبية انبعاثات غاز الميثان تأتي من الأنشطة البشرية مثل استخدام الوقود الأحفوري والزراعة، فإن المصادر الطبيعية مثل النباتات المتعفنة وذوبان التربة الصقيعية تساهم أيضًا. لا ترتبط الزيادة الأخيرة في انبعاثات الميثان بالوقود الأحفوري فحسب، بل تتأثر بتغير المناخ مما يخلق ظروفًا أكثر دفئًا ورطوبة تعزز التحلل في الأراضي الرطبة.

يقترح مؤلفو الدراسة أن النمو الحالي للميثان والتحول النظائري قد يشير إلى إعادة تنظيم أكبر للمناخ والمحيط الحيوي. على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيتكشف هذا الحدث المحتمل، إلا أنه من غير المرجح أن يشير إلى بداية عصر جليدي جديد. وبدلا من ذلك، فإنه يشير إلى مناخ أكثر دفئا وتغيرات كبيرة في النظم الطبيعية للأرض.

في حين أن الأسباب الدقيقة وراء الارتفاع السريع لغاز الميثان لا تزال مجهولة، يؤكد العلماء على أهمية فهم ومعالجة غاز الميثان باعتباره محركًا ومؤشرًا لتغير المناخ. وتثير الدراسة سؤالا حول ما إذا كانت الأرض تدخل مرحلة جديدة تعرف باسم "إنهاء الصفر"، والتي قد تنطوي على تحول في درجة الحرارة إلى مستقبل أكثر دفئا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على سلوك الميثان وعواقبه بشكل أفضل في سياق مناخ الأرض المتغير.

المصادر: المحادثة، الدورات البيوجيوكيميائية العالمية