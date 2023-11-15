كشف أسرار باطن الأرض: دور الماء في التغيير الأساسي

في دراسة رائدة، كشف علماء من جامعة ولاية أريزونا، بالتعاون مع باحثين من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية، عن اكتشاف مذهل حول جوهر الأرض. يلقي البحث، الذي نشر في مجلة Nature Geoscience، الضوء على الطبقة الأولية الغامضة E ودور الماء في تغيير تركيبة الكوكب.

لسنوات، ظل علماء الزلازل في حيرة حول أصول الطبقة الأولية E، وهي منطقة رقيقة تمتد بضع مئات من الكيلومترات داخل الكوكب. ولكن الآن، وبفضل العمل الدؤوب الذي قام به هذا الفريق الدولي، تم حل اللغز أخيرًا.

يكشف بحثهم أن الماء من سطح الأرض لديه قدرة مذهلة على اختراق أعماق الكوكب، ليصل إلى حدود الوشاح الأساسي على بعد حوالي 1,800 ميل تحت السطح. في هذه المرحلة، يحدث تفاعل كيميائي ملحوظ، مما يؤدي إلى إعادة هيكلة بنية نواة الأرض بشكل أساسي.

ومن خلال تجارب الضغط العالي الصارمة، أثبت العلماء أنه عندما تتفاعل المياه من الصفائح التكتونية المندسة مع المواد الأساسية، فإنها تشكل طبقة فريدة في الجزء الخارجي من القلب. هذه الطبقة غنية بشكل ملحوظ بالهيدروجين ومستنفدة بالسيليكون، مما يغير تركيبة النواة إلى بنية تشبه الفيلم. ويولد التفاعل أيضًا بلورات السيليكا التي تصعد وتندمج في الوشاح.

وقد لاحظ علماء الزلازل منذ فترة طويلة خصائص شاذة في هذه المنطقة، مثل انخفاض السرعات الزلزالية وانخفاض الكثافة. وتتوافق الطبقة المعدنية السائلة المعدلة، والتي تعزى إلى التفاعل الكيميائي الناتج عن الماء، مع هذه الحالات الشاذة.

لا تقدم هذه الدراسة الرائدة تفسيرًا لأصول الطبقة الأولية E فحسب، بل تقدم أيضًا منظورًا جديدًا حول دور الماء في تغير قلب الأرض. إنه يسلط الضوء على التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه المياه المندسة على تكوين الكوكب، مما يعمق فهمنا للعمليات الديناميكية التي تحدث تحت أقدامنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الطبقة الأولية E؟

ج: الطبقة الأولية E هي منطقة رقيقة داخل قلب الأرض، تمتد لعدة مئات من الكيلومترات، والتي ظلت أصولها لغزا لفترة طويلة.

س: ما هو الدور الذي يلعبه الماء في التغيير الأساسي؟

ج: يمكن للمياه الموجودة على سطح الأرض أن تخترق أعماق الكوكب، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي مع المواد الأساسية مما يؤدي إلى تكوين طبقة أساسية خارجية فريدة وصعود بلورات السيليكا إلى الوشاح.

س: ما هي الحالات الشاذة التي لاحظها علماء الزلازل في هذه المنطقة؟

ج: لاحظ علماء الزلازل انخفاض السرعات الزلزالية وانخفاض الكثافة في الطبقة المعدنية السائلة المعدلة الناتجة عن التفاعل الكيميائي الناجم عن الماء.