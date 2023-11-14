اكتشاف جديد يكشف عن العلاقة الديناميكية بين المياه السطحية للأرض والداخل العميق

توصل علماء من جميع أنحاء العالم إلى اكتشاف رائد يتحدى فهمنا للعلاقة بين المياه السطحية للأرض وباطنها العميق. ومن خلال الأبحاث المكثفة، اكتشفوا رحلة تحويلية تحدث عندما تخترق المياه السطحية إلى الكوكب، مما يؤدي في النهاية إلى تغيير تكوين اللب المعدني السائل وتشكيل طبقة غير معروفة من قبل.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على الطبقة الأولية الغامضة E، وهي منطقة رقيقة وغامضة تقع عند حدود اللب والوشاح. لسنوات عديدة، حدد العلماء هذه الطبقة، لكن أصلها ظل بعيد المنال حتى الآن. وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة ولاية أريزونا وجامعة يونسي في كوريا الجنوبية، أنه على مدى مليارات السنين، يتم نقل المياه السطحية إلى باطن الأرض العميق من خلال اندساس الصفائح التكتونية.

عندما تصل المياه إلى الحدود الأساسية للوشاح، أي حوالي 1,800 ميل تحت السطح، يحدث تفاعل كيميائي عميق. يغير هذا التفاعل بنية النواة، مما يؤدي إلى تكوين طبقة غنية بالهيدروجين ومستنزفة للسيليكون في النواة الخارجية. ومن خلال تجارب الضغط العالي، كشف الباحثون أن الماء يتفاعل كيميائيًا مع المواد الأساسية، منتجًا بلورات السيليكا التي تندمج في الوشاح. تؤدي هذه العملية إلى إنشاء طبقة معدنية سائلة معدلة ذات خصائص مميزة.

هذا الفهم الجديد للتفاعل بين اللب والوشاح لا يعمق معرفتنا بالعمليات الداخلية للأرض فحسب، بل يشير أيضًا إلى دورة مياه عالمية أكثر شمولاً مما كان معترفًا به سابقًا. إن "الطبقة" المتغيرة للقلب لها آثار مهمة على الدورات الجيوكيميائية التي تربط دورة المياه السطحية بالنواة المعدنية العميقة.

تم إجراء هذه الدراسة الرائدة باستخدام تقنيات تجريبية متقدمة في مصدر الفوتون المتقدم التابع لمختبر أرجون الوطني وPETRA III التابع لشركة Deutsches Elektronen-Synchrotron في ألمانيا. ومن خلال تكرار الظروف القاسية عند الحدود بين اللب والوشاح، تمكن العلماء من كشف هذه العلاقة غير المعروفة سابقًا بين المياه السطحية للأرض وباطنها العميق.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الطبقة الأولية E؟

ج: الطبقة الأولية E هي منطقة رقيقة وغامضة تقع عند حدود اللب والوشاح.

س: كيف تصل المياه السطحية إلى أعماق الأرض؟

ج: تنتقل المياه السطحية إلى باطن الأرض العميق من خلال اندساس الصفائح التكتونية.

س: ماذا يحدث عندما يصل الماء إلى حدود اللب والوشاح؟

ج: عند الحدود بين اللب والوشاح، يؤدي الماء إلى تفاعل كيميائي عميق يغير بنية اللب ويشكل طبقة غنية بالهيدروجين ومستنزفة للسيليكون في اللب الخارجي.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: يعمق هذا الاكتشاف فهمنا للعمليات الداخلية للأرض ويشير إلى دورة مياه عالمية أكثر شمولاً مما كان معترفًا به سابقًا. كما أن لها آثارًا كبيرة على الدورات الجيوكيميائية التي تربط دورة المياه السطحية بالنواة المعدنية العميقة.