علماء الفيزياء الفلكية يكتشفون رؤى جديدة حول التوهجات الكونية الغامضة

قام علماء الفلك مؤخرًا باكتشاف رائع في الفضاء السحيق. في 7 سبتمبر 2022، اكتشف مرفق زويكي العابر جسمًا عابرًا لامعًا على بعد حوالي مليار سنة ضوئية من الأرض. وقد استحوذ هذا الجسم، المسمى AT2022tsd أو الشيطان التسماني، على انتباه الباحثين بسبب نشاطه غير العادي. ومن خلال التحليل الدقيق، يعتقد العلماء الآن أن هذه التوهجات الكونية يمكن أن تكون ناجمة عن القوى القوية التي تمارسها الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية.

ينتمي الشيطان تسمانيا إلى فئة من الكائنات المعروفة باسم العابرين البصريين الأزرق السريع المضيئ (LFBOTs). تتميز هذه الأجسام بسطوعها المؤقت في السماء، بعيدًا عن حدود مجرتنا. على عكس المستعرات الأعظم، التي يمكن أن تستغرق أسابيع حتى تسطع، يُظهر شيطان تسمانيا رشقات نارية قصيرة العمر من السطوع تدوم بضع دقائق فقط. لقد حير هذا السلوك الفريد العلماء لسنوات، لكن النتائج الأخيرة سلطت الضوء على أصلها.

تعد الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية من أكثر الأجسام المدمجة والكثافة في الكون. وهي تتشكل عندما تنهار نوى النجوم الضخمة بعد موتها. الثقوب السوداء كثيفة جدًا لدرجة أنه حتى الضوء لا يستطيع الهروب من جاذبيتها، مما يجعلها غير مرئية للعين المجردة. ومع ذلك، فإن الومضات العابرة التي تم رصدها من الشيطان التسماني وغيره من LFBOTs تشير إلى أن هذه البقايا الكثيفة من النجوم تظهر نشاطًا مدهشًا.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في الفرصة التي يتيحها لدراسة خصائص الجثث النجمية المتكونة حديثا. تقول عالمة الفلك آنا هو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن الجثة ليست جالسة هناك فحسب، بل إنها نشطة وتقوم بأشياء يمكننا اكتشافها". يفتح هذا الفهم المكتشف حديثًا طرقًا لاستكشاف أعمق لهذه الأحداث الكونية المتطرفة ويوفر رؤى قيمة حول سلوك النجوم المحتضرة.

ومع اكتشاف المزيد من LFBOTs ودراستها، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للسلوكيات المكثفة والغريبة المرتبطة بالمراحل النهائية للنجوم. يقدم الشيطان التسماني ونظرائه، مثل البقرة والكوالا، آفاقًا مثيرة لتطوير معرفتنا بظواهر الكون الرائعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي LFBOTs؟

ج: إن الأجسام العابرة الضوئية الزرقاء السريعة المضيئة (LFBOTs) هي أجسام موجودة في الفضاء السحيق تظهر دفعات مؤقتة من السطوع.

س: ما الذي يسبب نشاط إحراق LFBOTs؟

ج: يعتقد العلماء أن نشاط LFBOTs المشتعل ينجم إما عن الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية، وهي أجسام كثيفة للغاية في الكون.

س: كيف تتكون الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية؟

ج: تتشكل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية عندما تنهار نوى النجوم الضخمة بعد موتها.

س: ما سبب أهمية اكتشاف LFBOTs؟

ج: يوفر اكتشاف LFBOTs فرصة لدراسة خصائص وسلوك الجثث النجمية المتكونة حديثًا، مما يوفر رؤى قيمة حول المراحل النهائية للنجوم.