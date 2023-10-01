تاريخ الأرض على شكل انفجارات المستعرات الأعظم

في دراسة حديثة، قام باحثون من جامعة إلينوي بالتحقيق في تأثير انفجارات المستعرات الأعظم التي حدثت منذ ملايين السنين على الأرض. وهدفت الدراسة إلى تحديد المسافات التي انطلقت منها هذه الانفجارات. باستخدام النظير المشع 60-Fe، تمكن الفريق من تقدير المسافات الفلكية إلى المستعر الأعظم البليوسيني (SN Plio) والمستعر الأعظم الميوسيني (SN Mio).

تلعب المستعرات الأعظم، وهي الموت الانفجاري للنجوم الضخمة، دورًا حاسمًا في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. وأجرت الدراسة تحليلات معملية لنظائر 60-Fe الحية التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، مثل القشرة الأرضية، ورواسب أعماق البحار، والثرى القمري. ومن خلال دراسة أعمار هذه العينات، نجح الباحثون في تحديد المسافات إلى انفجاري المستعرات الأعظم.

تشير النتائج إلى أن SN Plio نشأ على مسافة تتراوح بين 20 إلى 140 فرسخًا فلكيًا من الأرض، في حين أن المسافة التقريبية لـ SN Mio هي 110 فرسخ فلكي. وعلى الرغم من أن هذه المسافات تعتبر آمنة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لانفجارات المستعرات الأعظم تأثيرات كبيرة على تطور نظامنا الشمسي. يمكن للإشعاع عالي الطاقة، مثل أشعة جاما، المنبعثة من المستعرات الأعظمية أن يشع الغلاف الجوي للأرض لعدة أشهر، مما يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون وترك الكوكب عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. سوف تستغرق الأرض عدة سنوات لتجديد طبقة الأوزون.

انفجارات المستعرات الأعظم هي أحداث نادرة تحدث بمعدل حدث إلى ثلاثة أحداث كل قرن في مجرة ​​درب التبانة. على الرغم من عدم وجود تهديد فوري حاليًا من المستعرات الأعظم، فمن المحتمل جدًا أن يحدث أحدها بالقرب من الأرض على مدار ملايين السنين. قد يكون الانقراض الجماعي الذي حدث منذ حوالي 360 مليون سنة نتيجة لواحد أو أكثر من المستعرات الأعظم.

على الرغم من عدم وجود مرشحات مستعرات عظمى خطيرة معروفة حاليًا، إلا أن أحد النجوم البارزة، منكب الجوزاء، قد جذب الانتباه بسبب اختلافات سطوعه. ومع ذلك، فإن انفجار النجم الأعظم في نهاية المطاف لا يزال غير مؤكد، لأن المراحل المتأخرة من حياة النجم الضخم لا تسبب تغيرات يمكن اكتشافها في سطحه. لا تزال الاكتشافات المستقبلية حول المستعرات الأعظم غير قابلة للتنبؤ بها، ولكن من خلال البحث العلمي المستمر، يأمل علماء الفلك في معرفة المزيد عن هذه الأحداث الكونية الرائعة.

مصادر:

– الكون اليوم