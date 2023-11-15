اكتشاف جديد: المستعر الأعظم يدمر طبقة الأوزون للأرض مؤقتًا في عام 2022

في اكتشاف رائد، اكتشف العلماء مؤخرًا أدلة على أن حدث المستعر الأعظم في عام 2022 كان له تأثير مؤقت ولكن مهم على طبقة الأوزون للأرض. يلقي هذا الاكتشاف المثير الضوء على التأثيرات المحتملة للانفجارات الكونية على الغلاف الجوي لكوكبنا.

وفي 9 أكتوبر 2022، سجلت التلسكوبات تدفقًا من الفوتونات عالية الطاقة تتجه نحو الأرض، مما يشير إلى انفجار مستعر أعظم وقع على بعد 1.9 مليار سنة ضوئية. تُعرف هذه الأحداث السماوية باسم انفجارات أشعة جاما، وتُعرف بأنها من ألمع الأحداث في الكون.

وكشفت أحدث النتائج عن تغيير يمكن قياسه في عدد الجسيمات المتأينة الموجودة في الغلاف الجوي العلوي للأرض نتيجة لهذا الانفجار. ومن بين هذه الجزيئات جزيئات الأوزون التي تلعب دورا حيويا في امتصاص الإشعاع الشمسي الضار. وقال بيترو أوبرتيني، عالم الفلك من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في روما، الذي ساهم في الاكتشاف: "لقد تم استنفاد الأوزون جزئيا - تم تدميره مؤقتا".

ومن اللافت للنظر أن التأثير على طبقة الأوزون لم يكن مرئيًا إلا لبضع دقائق قبل أن يصلح الحاجز الواقي نفسه بسرعة، مما يقلل من تأثير الحدث. وأكد الدكتور أوبرتيني أن هذا الحدث بالذات لم يكن مدعاة للقلق، مضيفًا أن حدوث مستعر أعظم أقرب يمكن أن يكون له عواقب كارثية.

توضح هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Communications في 14 نوفمبر، كيف أن الأحداث المتفجرة التي تحدث خارج نظامنا الشمسي لديها القدرة على التأثير على غلافنا الجوي. يوفر الغلاف الجوي للأرض، الذي يعمل ككاشف هائل، رؤى قيمة لفهم الظواهر الكونية المتطرفة.