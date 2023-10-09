المستعر الأعظم SN 2023ixf في ميسييه 101: يتلاشى بعد خمسة أشهر

المستعر الأعظم SN 2023ixf في ميسييه 101 يتلاشى تدريجيًا، بعد خمسة أشهر من انفجاره. تُظهر هذه الصورة الحديثة، الملتقطة في 8 أكتوبر 2023، المستعر الأعظم الذي لا يزال يلمع في المجرة. تم التقاط الصورة باستخدام الوحدة الروبوتية Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME، كجزء من مشروع التلسكوب الافتراضي. الصورة عبارة عن ثلاث تعريضات مدة كل منها 120 ثانية في المتوسط، بدون أي مرشحات.

إن سطوع المستعر الأعظم، الذي يقدر بـ 13.7 درجة، يتناقص ببطء. استند هذا التقدير إلى النجوم المرجعية من كتالوج النجوم Gaia DR2. ومن المثير للاهتمام ملاحظة عملية التلاشي لـ SN 2023ixf، لأنها توفر نظرة ثاقبة حول عمر المستعرات الأعظم.

يعمل مشروع التلسكوب الافتراضي بجد لالتقاط صور للأحداث الفلكية المهمة مثل المستعرات الأعظم. إنهم يعتمدون على الدعم من الأشخاص المتحمسين لاستكشاف الفضاء. من خلال التبرع للمشروع، يحصل الداعمون على مجموعة فريدة ومحدودة من الصور التي تعرض ظواهر سماوية مثل المذنب C/2020 F3 Neowise فوق روما، والكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، والمحطات الفضائية. هذه الصور الخاصة حصرية للمانحين وتكون بمثابة عربون تقدير لمساهمتهم في المشروع.

المستعرات الأعظم هي أحداث متفجرة تحدث خلال المراحل الأخيرة من حياة النجم. إنها تطلق كمية هائلة من الطاقة والضوء، مما يجعلها مرئية عبر مسافات شاسعة. تساعد دراسة المستعرات الأعظم العلماء على فهم دورات حياة النجوم وكشف أسرار الكون.

مصادر:

– مصدر الصورة: مشروع التلسكوب الافتراضي

– كتالوج نجوم Gaia DR2